Cartas que no llegan

Como cada mañana, en el pequeño pueblo alistano, se escucha caminar entre silbidos..., es Antonio, el cartero de toda la vida, se cruza con la señora María, que aprovecha para darle una carta que tiene, a su vez le pregunta por su hijo que venía a verla el fin de semana; María le comenta al final de la conversación que su vecina hoy se fue a Zamora, pero está esperando una carta para una consulta, coincidencia que Antonio la tenía en su carpeta, se la deja a María para que se la dé y continua su labor.

En el mundo rural, el cartero es un vecino más, es la rutina de apoyo, a veces el único contacto que tienen muchas personas mayores con el exterior en el día. Sin embargo, hoy este servicio esencial atraviesa una situación límite. El trabajo que cubría una plantilla completa hace años, ahora recae sobre la mitad de efectivos. La reducción de presupuesto de la empresa pública ha supuesto la no reposición de vacantes y la ausencia de nuevas contrataciones, obligando a los carteros rurales a asumir rutas más largas, más núcleos dispersos y más carga de trabajo en menos tiempo. Donde antes trabajaban tres personas, hoy trabaja una. Y donde antes había margen para la cercanía, ahora hay prisas. Para muchas personas mayores, el cartero es quien acerca medicinas, notificaciones administrativas, pensiones o incluso compras realizadas por catálogo o internet. Es un puente entre el pueblo y el resto del país. ¿De qué sirve un Ministerio de Reto Demográfico? Si no destinan recursos al arreglo de las carreteras, al arreglo de los trenes, al servicio postal público: ¿dónde se destinan los recursos y donde está la lucha por un mundo rural más accesible?

La falta de personal no solo afecta a quienes reparten el correo, sino también a los vecinos que dependen de este servicio. Los retrasos se multiplican, las rutas se reorganizan constantemente, la sensación de abandono crece y la moralidad por irse a vivir al mundo rural es cada vez menor con este tipo de gestiones. En territorios donde ya han desaparecido muchos servicios, la reducción del servicio postal se percibe como otro paso más hacia la desconexión total. La situación de los carteros rurales refleja una realidad más amplia: la brecha creciente entre lo urbano y lo rural. Sin inversión y sin efectivos suficientes, no solo se deteriora un servicio público; se resiente la cohesión territorial.

Además, el cartero rural desempeña una función social que no figura en los balances económicos, en los resultados anuales, no existe un plus de cercanía humana a los ciudadanos, porque eso no interesa contabilizarlo. Detecta situaciones de vulnerabilidad, alerta si una persona mayor no abre la puerta como cada día, escucha problemas y orienta en trámites básicos. Es un servicio de cercanía, humano, que no puede medirse únicamente en términos de rentabilidad. Sin embargo, los profesionales denuncian que no encuentran apoyo ni soluciones estructurales. La falta de refuerzos, la sobrecarga y la ausencia de inversión generan desgaste físico y emocional. A pesar de ello, continúan cumpliendo con su labor, conscientes de que su trabajo sostiene la vida cotidiana de muchos pueblos. No estamos hablando de simples trabajadores, estamos hablando de personas con una aportación de humanidad. No están pidiendo tanto, para un gobierno nacional el mantener un servicio digno de correo postal es una gota del estanque.

Puede que muchos lo veamos como algo lejano, pero a lo mejor, para la señora María, hablar con su cartero Antonio, es más que un mero número, es humanidad y servicio público. Tal vez a la vecina no le haga falta muchas políticas estériles y vacías sino políticas prácticas, muchas veces únicamente pedimos mantener lo de toda la vida, que es nuestra esencia.