Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente

Un chiringuito violeta domina la calle de Santa Clara y permanecerá abierto hasta que termine el machismo. Ante problemas graves, soluciones drásticas. Zamora ha liderado en los últimos años la lucha por el relato. Sin violencia verbal, sin dogmatismos, sin estridencias. La apuesta es clara: el problema es tan evidente y se encuentra tan asimilado entre la sociedad que, a menudo, pasa desapercibido. Por eso hay que enseñarlo, hay que señalarlo, hay que poner a la sociedad frente al espejo de la desigualdad y de la injusticia para poder avanzar. Hay que actuar.

Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y los colectivos feministas preparan una gran movilización en la capital que sirva como voz de alarma. Una alarma que lanza cada mes el Ministerio de Trabajo al afirmar que el desempleo en Zamora es siempre mayor entre las mujeres. Una alarma que hace sonar el Ministerio de Igualdad al advertir que las zamoranas cobran 5.000 euros menos que los zamoranos al año por el mismo desempeño. Una alarma que entona la Unidad de Violencia contra la Mujer al cuantificar el número de víctimas de violencia machista bajo protección en la provincia, hoy 331 y subiendo. Una alarma que pulsan los sindicatos para que el mundo mire hacia las trabajadoras de los cuidados, en especial a las que lo hacen en nuestros pueblos, a menudo desprotegidas.

Con pasos cortos o largos, nadie discute ya que en la sociedad ha arraigado la voluntad de cambiar el comportamiento hacia las mujeres. El éxito de haber mantenido encendida la llama no permite dejar de cuidarla. Sin feminismo no hay igualdad. Y sin igualdad no hay libertad plena porque queda desprotegida la mitad de la población. Quien reduce el debate a la pugna interna del movimiento –clásicas contra rupturistas–, a cuestiones de ortodoxia ontológica –la batalla por las esencias– o a una disputa cultural electoralista, orilla la esencia. Equiparar varones y féminas no es privilegio, sino justicia, progreso, cohesión social y prosperidad común que necesita para cuajar de voluntad política, instituciones robustas y redes públicas eficientes.

Pero el punto más delicado está en las nuevas generaciones. Las estadísticas revelan que perciben el feminismo como manipulación y adoctrinamiento. Muchos chicos abrazan el papel de víctimas de la igualdad al entenderla como un abuso por ley que les resta oportunidades. Entornos sesgados por los que deambulan se encargan de presentarles derechos como privilegios con artera falsedad dogmática y populismo. Muchas chicas asumen con naturalidad los celos y el control del móvil como muestra de cariño. El amor no es razón para adueñarse de una vida.

Algo falla cuando estos discursos calan en el grupo mejor formado de la historia, el que ha crecido educado en valores que representan la antítesis a la dominación machista. Merece una reflexión no exenta de autocrítica. Enfrascados en la polarización y las disputas sobre la pureza ideológica, nadie se ha ocupado de transmitir realmente a esa juventud la importancia del legado feminista. Por eso este 8M no puede quedarse en ritual de reserva de espacios violeta ni en suma de consignas, sino en puente que una a la ciudadanía en el sentido más amplio, los conservadores con los progresistas, los adolescentes con sus abuelos, para llevar más lejos la marcha. Porque dejar que la causa de la mujer se tambalee debilita también la democracia.