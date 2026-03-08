Contra la modorra del 8M

Jueves 5 de marzo. Tomo un café con un colega de la Universidad de Salamanca y me cuenta lo sucedido en la clase que acababa de terminar. Antes de despedirse, recordó a sus estudiantes: "El domingo ya sabéis lo que se celebra, ¿no? Espero que todo el mundo asista a los actos programados". Desde el fondo del aula, alguien bromeó: "Profe, pero no nos estará invitando a ir a la misa de doce". La clase estalló en risas. El profesor sonrió por dentro, pero recondujo la escena. Les recordó que el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, una jornada reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento femenino. Es un día para reflexionar sobre la desigualdad estructural y reafirmar el compromiso frente a la violencia de género. "¿Os sumaréis al compromiso real o seréis de los que mucho predican y poco trigo dan?", les lanzó, intentando sacarlos de la modorra que aparentaban.

"¡No me lo puedo creer!", le respondí sorprendido. Ese mismo día yo también había hablado en clase del significado del 8 de marzo. Analizábamos las desigualdades entre hombres y mujeres en el empleo cuando consultamos los datos del último trimestre de la Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras son tozudas: la tasa de empleo femenina se sitúa en el 48,19%, casi diez puntos por debajo de la masculina. A veces nos instalamos en la comodidad del aula, olvidando que la brecha salarial y la precariedad no esperan a que termine la lección. Para quienes impartimos asignaturas en el Grado de Trabajo Social, el 8 de marzo no es una fecha simbólica: para un futuro trabajador social no basta con "predicar" sobre igualdad; es imperativo "dar trigo", pasar del discurso académico a la acción y transformar la teoría en práctica.

Dar trigo significa que detrás de cada punto de diferencia hay mujeres con menor autonomía económica, mayor riesgo de precariedad y más vulnerabilidad ante situaciones de violencia. En lo que va de 2026, España ha registrado ya diez mujeres asesinadas por violencia machista: un crimen cada cinco días. El silencio y la inacción no son neutralidad: son complicidad y derrota colectiva. El derecho a vivir sin miedo debería ser una realidad incuestionable. Los derechos no son definitivos: se conquistan, se consolidan y se defienden. La historia de la igualdad es, en el fondo, la historia de una lucha constante frente a inercias culturales profundamente arraigadas en el patriarcado y el androcentrismo.

Como docentes, tenemos la responsabilidad de formar profesionales capaces de "dar trigo": de convertir indicadores desfavorables en políticas públicas, programas de intervención y acompañamiento efectivo. Pero la tarea no es exclusiva de quienes trabajan en el ámbito social: la igualdad es colectiva. No es una consigna; es un principio democrático básico.

Este domingo, cuando las calles se tiñan de morado, ojalá mis alumnos y quienes lean estas líneas recuerden que el 8 de marzo no es una misa de doce ni un rito pasajero. La igualdad no se pide ni se celebra: se construye con hechos, compromiso y coraje, día a día. Es hora de espabilar la modorra y pasar del discurso a la acción, de una vez por todas, para dar trigo y transformar la teoría en realidad.