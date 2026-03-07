Nosotros tenemos el tiempo

Veo en la tele mujeres afganas caminando como fantasmas, olvidadas por todos y se me revuelve la tripa. Veo a esas prisioneras de un trapo azul con una paupérrima mirilla y a sus barbudos carceleros y sólo puedo implorar por una urgente invasión de los alienígenas babeantes de Los Simpsons que acabe con este esquizofrénico mundo nuestro.

Escucho a la izquierda izquierdísima oponerse a la prohibición del burka y el niqab en las calles españolas, argumentando que si hache, que si be o que si HB, y no hay que ser muy listo ni excesivamente mal pensado para saber que Kafka vive y que la lucha sigue.

Cuenta la leyenda que, no en la noche de San Juan, sino en una cualquiera, varios comandantes talibanes, de esos a los que combatieron durante casi veinte años, el ejército y la armada de Estados Unidos junto con una coalición internacional, en la que participaron y murieron militares, guardias civiles y policías españoles, lo advirtieron: el hombre blanco tiene los relojes, las armas, el dinero y el poder, pero ellos tienen el tiempo.

Amén y así sea. Se fueron los relojes, las hamburguesas y cocacolas, los millones y las armas supersónicas y los talibanes siguen ahí. Tal y como sucedió en el pasado siglo XX frente a otra súper potencia, la Unión Soviética. Diez años de inmisericorde carnicería, imposible reproducir el atroz bestialismo que les esperaba a los soldados rojos en caso de ser capturados, que acabaron con la capitulación de la todopoderosa URSS.

Sólo sometida por el imperio persa, más tarde por Alejandro Magno, y ahí acabó todo. Desde entonces a Afganistán se la conoce como la tumba de los imperios. Ni el poli genocida imperio británico, ni ningún otro, ha sido nunca capaz de derrotar a un batiburrillo de tribus que compiten en salvajismo entre ellas y frente a cualquier enemigo exterior.

A los pastores no se nos acusa de salvajes o talibanes, tampoco de ignorantes o avariciosos. No lo somos. Y es que ha sido morirse el hombre que amaba los árboles, con él se ha ido la corriente del chorro que no ha parado de enviar un tren de borrascas tras otro y las ovejas han vuelto al campo.

Ha sido salir el sol y los vaqueros de Asturias y Cantabria andan como locos metiéndole candela al monte para disponer de más y más superficie para pastos. Un incendio tras otro y otro más. Al desorbitado precio al que se está pagando la carne de ternera, bien poco vale pagar las irrisorias multas que pueden caer, si es que llegan a caer.

El estratosférico precio que se paga por un filete de ternera en carnicería ha propiciado que hasta la venta Carmen, cerrada desde hace siglos en la A-6 entre Cerecinos de Campos y Villalpando, se haya vuelto a llenar, no de comensales hambrientos, sino de terneros de engorde.

Los pastores somos gente sencilla y humilde, sin ansia alguna de blanquear capitales o evadir impuestos en Andorra. Somos de natural pacíficos, a excepción de que algún berrinchón de pura raza berrinchona sin mestizaje, sin cruce de ninguna clase quiera buscarnos para encontrarnos. Nos basta con la radio o el último libro del capitán Alatriste como compañía, junto con el perenne beee aderezado con el sonido de las cencerras.

El precio de los lechazos no baja en picado como años antes, en que era acabarse la Navidad y desplomarse como si la calidad de la carne no fuese la misma en diciembre que en marzo. El precio de los lechazos no baja porque no hay lechazos, porque no quedan apenas ovejas, porque nadie quiere ser pastor.

Nadie quiere ser pastor porque a nadie le gusta tanto su oficio como para querer trabajar todos los días del año. Nadie quiere ser pastor porque bien dice el refrán que quien tiene hijos y ovejas siempre tiene quejas. A los hijos y a las ovejas no se les puede decir hoy es festivo y mañana es mi día libre.

Los terneros de cebo tienen pocas necesidades. Salvo la de una fuente permanente de agua y de vez en cuando la de incendiar el monte para abrirles más terreno de nuevos pastos. Y no, no es estar contra la ganadería el denunciar que malos ganaderos, haberlos haylos. Igual que hay médicos sin vocación o seproneros sin sentido del deber.

La función de la ganadería, desde hace once mil años, es la de dar de comer a la tribu. Y así seguirá siendo, pese a estos malos ganaderos y a las democracias liberales, donde prima una holgazana meritocracia y un inane dolce far niente frente al trabajo duro y al sacrificio.

Porque igual que tras la Pax Augusta llegaron la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Igual que "tras la gran mojá llega siempre la gran secá", como decía ese gran pastor, maestro de pastores, que fue Ginés Álvarez, el asturiano. Del mismo modo, así se lo vaticina José al faraón, tras siete años de vacas gordas, llegan invariablemente siete años de vacas flacas.

Amén y así sea. Se irán las macrogranjas y las integradoras, los fondos de inversión y el mercado de futuros. Se irá el glifosato y el cáncer que provoca, los laboratorios farmacéuticos y la puta industria química. Se irá ese turismo rural al que le gusta el turismo, pero no el rural. Por eso odia a muerte el olor a estiércol por la mañana y el marcial desfilar de los rebaños por las calles del pueblo.

Se irá la patraña esa de la energía tan verde como insostenible y que sólo sirve para hacer más rica a la gentuza de Forestalia y al resto de amigotes de mi archienemiga Teresa Ribera. Se irán también los drones, los GPS y los vallados virtuales, más toda la vaina tecnológica para manejar rebaños a distancia.

Se irán y los pastores con sus rebaños seguirán en el campo.

Como que hay Dios que se irán también los candidatos con sus mítines y sus mentiras. Se irán las promesas incumplidas y el señor Cayo caerá de nuevo en el olvido. Se irán para no volver hasta dentro de cuatro años y los pastores seguiremos a lo nuestro, pastoreando y leyendo a Shirin Ebadi.

Es cierto, tienen los relojes, el poder y la propaganda, pero nosotros tenemos el tiempo.