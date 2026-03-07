"Freedom for all nations"

Cuando quien fuere, pongamos por caso los actores españoles enganchados al sistema, se visten de solidaridad pidiendo libertad, no deben ser cicateros, deben alzar la voz y universalizar su petición, dada la situación por la que atraviesa el mundo que no se circunscribe a un solo territorio. En la gala de los Goya, actores, directores y demás, todos a una, miembros de la manada ovejuna, se colocaron en la solapa un pin que rezaba: "Free Palestine", olvidándose del resto de miembros de la Humanidad que sufren los horrores de la guerra y de las tiranías que todavía rigen el mundo.

Cierto que el uso del pin fue notable pero no unánime, lo que posiblemente pone de manifiesto que muchos miembros del colectivo están despertando de esa alucinación colectiva en la que han ido cayendo al seguir la voz de cualquiera de los "ayatollahs" de la izquierda política que tienen a los chicos y chicas del cine abducidos. Lo de "Free Palestine" ya huele. Se ensañan con el asunto porque detrás está Israel, si estuvieran la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping, la cosa cambiaría mucho. Con ello no estoy defendiendo la actuación israelí, pero sí estoy reclamando atención para el resto de países en conflicto permanente.

Por cierto, y a propósito de los que apostatan de la Iglesia Católica, cuando empezó el conflicto de Gaza, todos pusieron pies en polvorosa excepción hecha de los sacerdotes y religiosos católicos, pero esto no tiene importancia, claro. Como no la tienen los más de 60.000 muertos, víctimas del régimen de los ayatollahs en Irán. Ahora que Irán está en el epicentro del follón en el que nos ha metido a todos Trump, es bueno recordar que durante décadas han tenido al pueblo sometido y que el régimen teocrático ha regulado la vestimenta, la vida pública e incluso el cuerpo de las mujeres, por cierto, ¿dónde se han metido todo este tiempo las feministas de pacotilla que nos adoctrinan desde las siglas de sus partidos?

Y así podría seguir por los cinco continentes donde hay pueblos que sufren. Cuando los afectos al cine español dejen de hacer política, el cine español crecerá en calidad y universalidad. Esto no tiene pinta de parar. Para la siguiente edición el pin debería pedir: "Freedom for all nations". O todos o ninguno.