Susan Sarandon habló por hablar

Susan Sarandon, gran actriz donde las haya, este año fue una más en el "mitin de la Academia" al atreverse a afirmar que Pedro Sánchez, además de alto y guapo, es un referente moral que está en el lado correcto de la historia. Amén.

Al decir: "Su lucidez moral me ayuda a sentirme menos sola"… demostró lo poco que sabe del presidente y lo osada que puede llegar a ser una celebrity cuando al opinar sobre lo que no conoce confunde “la velocidad con el tocino, que es lo que hizo la señora Sarandon en el alegato que hizo en defensa, entre otros, de los etarras presos. Tal vez sin quererlo hacer, en su discurso, la señora Sarandon soltó todo tipo de sandeces, hasta el punto de poner en evidencia lo que ya todos sabemos, cual es que los invitados a las galas de los Goya, más que por sus méritos, que los pueden tener, lo suelen ser por las ideas que están dispuestos a proclamar para que la fiesta del cine español siga desprendiendo cada año ese tufo a podrido que muchos aficionados al cine ya no podemos soportar.

Un año más, la fiesta del cine español volvió a ser lo que quienes se autodenominan "la cultura" se han encargado de conseguir que sea, una plataforma desde la que mitinean los que se creen referentes morales de la sociedad, cuando, entre ellos, no pocos son los que hacen todo lo contrario de lo que predican ¡Lástima!

A un servidor, aunque le gusta el cine, como entretenimiento, le parece que, en España, muchos de los que manejan sus hilos llevan tiempo "pasándose cuatro pueblos", creyéndose que son lo más de lo más, precisamente, porque están tan apartados de la realidad que son incapaces de ver más allá de lo que es "su mundo".

Todos los años se repite la historia e, indefectiblemente, todos los años, tras la gala de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, más conocida como "Gala de los Goya", son muchos los ríos de tinta que se desbordan por la lluvia de estupideces que dicen unos y otros durante el transcurso de su celebración.

Este año, "los Goya" pasarán a la historia por las gilipolleces que dijo Silvia Abril sobre la Iglesia católica, el cristianismo y sobre los jóvenes que se interesan por la vida de Jesucristo, y por las aseveraciones que hizo la invitada estelar, la mega actriz Susan Sarandon, que, para seguir el guión, habló por hablar.