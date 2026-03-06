¿Están desapareciendo los perfumes deportivos?

Esta pregunta me la hice en medio de la media maratón de Barcelona. Estaba corriendo junto con otros 36.000 participantes y por defecto profesional, mi nariz analizaba los efluvios que la multitud desprendía. Dejando de lado los olores propios del final de la carrera, quiero hablar del principio, antes de la salida. La costumbre nos llevaría a pensar, que si alguien se ha levantado a las 7.30 de la mañana de un domingo para ir a correr algo más de 21 km, si se ha perfumado, lo haya hecho con uno de esos perfumes frescos, ligeros, que nos dan sensación de piel limpia y ayudan a aligerar la pesadez del cuerpo durante el ejercicio físico. Fragancias que suelen dar importancia a las notas de salida, combinando cítricos, notas frutales acusas y/o notas marinas. Son perfumes donde las notas de corazón suelen ser aromáticas y ozónicas y el fondo bastante discreto, con almizcles y ámbars blancos. En resumen, mucha proyección y poca densidad olfativa.

Pues cuál fue mi sorpresa al encontrarme en el cajón de salida con notas con mucha proyección, sí, pero con una densidad poco habitual para esas circunstancias. Se olían rosas azafranadas, notas oud cargadas de resinas, ámbars secos con pachuli excesivo, cuero animal, incienso, vainillas con caramelo y dulce de leche y merengue y azúcar moreno sobre nata y más nata… Densidad, densidad y densidad que emanaba de una marabunta de gente que no paraba de moverse, saltando y corriendo de un lado a otro, para no dejar enfriar el cuerpo. ¡Wow!

¿Estamos ante la desaparición de los perfumes “sport”? Esta pregunta me la venía planteando hace meses cuando en el gimnasio ya no detectaba estas notas que sí se percibían hace unos años. Si hacéis deporte os invito a fijaros, ni en las salas mientras la gente hace ejercicio, ni en las pistas de pádel, ni en los vestuarios o a la salida, cuando la gente suele echarse perfume después de la ducha. No se detectan estos perfumes sport. Pero no es que no huela a perfume, porque sí huele y mucho. Lo que pasa es que ahora la gente usa en el gimnasio los perfumes que se presentaban hace años como la mejor opción para una fiesta de sábado noche. Tanto ellos como ellas, no es una cuestión de género, es cuestión de la evolución del mercado de las fragancias.

Hace años era habitual que cualquier perfume con algo de éxito en el mercado tuviera también su flanker (variante) “sport”. Una versión del mismo perfume, más ligera, más fresca, queriendo acercarse al público más deportivo que buscaba algo que contrarrestase el sofocón propio del entrenamiento.

Pero si bien algunas marcas siguen sacando sus flankers sport, la mayoría van en otra dirección. Palabras como “parfum”, “elixir”, “intense” o “absolute” son las que más aparecen en estas nuevas versiones. Mayor concentración, mayor duración, mayor proyección, perfumes más densos, más visibles, y que, sobre todo, no nos hagan pasar desapercibidos. Ahora triunfa el “beast mode” (modo bestia), tanto que hasta se ha colado en los escenarios donde tradicionalmente triunfaban los perfumes más ligeros.

La perfumería ha pasado de ser algo funcional, donde se elegía el tipo de perfume en función de la actividad que se iba a realizar, a ser algo propio, que da identidad y que permite expresar nuestra personalidad. Las nuevas generaciones buscan perfumes distintivos y, por supuesto, que les “renten”: ya que son caros, al menos que les huelan todos a su alrededor y que dure días en su piel y en su ropa, aunque eso suponga invadir el espacio personal de sus compañeros de deporte. Porque si sumamos la difusión de estos perfumes a la intensidad del ejercicio y lo multiplicamos por toda la gente que está haciendo deporte lo que se crea es una auténtica bomba olfativa que invade todo el espacio, quieras o no.