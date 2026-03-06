Pues no que va a tener razón la intolerante Silvia Abril, si acaso conocida por ser la mujer del cómico Andreu Buenafuente, cuando define a la Iglesia Católica como un "chiringuito". Creo firmemente que la Iglesia a la que yo pertenezco y que no es sólo mía, ya que por su universalidad es de todos, en verdad os digo que es un chiringuito al modo y manera tal cual lo define la Real Academia de la Lengua. Porque "chiringuito", por lo menos en lo que a España respecta, "es un pequeño establecimiento al aire libre, típicamente a pie de playa, que sirve bebidas y comidas, especialmente durante el verano, ofreciendo un ambiente vacacional de tapas, sol y reuniones sociales".

Efectivamente, en el chiringuito de la Iglesia, Cáritas sirve bebidas y comidas, en invierno y en verano a los más pobres, a los más vulnerables, a los desasistidos por la falta de caridad de los Gobiernos. Al chiringuito de la Iglesia nos acercamos cuando tenemos hambre y sed, a comer y beber el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Al chiringuito de la Iglesia acudimos cuando ya no nos queda nada y nos agarramos a la fe para que las fuerzas no flaqueen. Del chiringuito de la Iglesia participan más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo, veintisiete millones de ellos en España, con cerca de setecientas mil personas dedicadas al servicio directo y casi nueve mil centros asistenciales. ¿Qué da el chiringuito que se tienen montado los actores españoles?

Cuando llegaron los políticos, enfangaron, travistieron, degradaron y ensuciaron la palabra chiringuito que, en su acepción más despectiva y peyorativa, ya digo, especialmente en el ámbito político, es una "institución o empresa pública creada artificialmente, a menudo con fines dudosos, cobrar subvenciones o desviar fondos públicos". Fiel descripción de lo que hacen los Gobiernos en España. Para chiringuito el que se tienen montado los actores españoles y toda la maquinaria cinematográfica que subsiste gracias a las subvenciones cuantas veces procedentes del impúdico desvío de fondos públicos.

A diferencia de los habitantes del chiringuito actoral, los del chiringuito católico, perdonamos y no guardamos rencor a los que, como la pretendida actriz, manipulan, difaman, vilipendian y ultrajan a la Iglesia Católica por el hecho de abrazar la Cruz.