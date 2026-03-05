Posibles consecuencias

Todo lo que se haga o se diga con respecto a Estados Unidos y Donald Trump tiene siempre consecuencias para bien o para mal. En este caso, se ha dicho y se ha hecho por parte del Gobierno de España. De palabra y de obra, España se ha negado a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Irán. La respuesta del presidente norteamericano no se ha hecho esperar. Con su tradicional prepotencia y chulería yanqui, Trump ha amenazado con "cortar todo comercio con España", ha hablado de embargo y con la seguridad propia del que tiene la sartén por el mango y el mango también nos ha escupido en la cara diciendo que Estados Unidos no necesita nada de España.

Las amenazas de Trump no son baladronadas. Se cumplen. Hace falta saber si su amenaza afectará al comercio en las dos direcciones, exportaciones e importaciones. A ver si se le pasa el cabreo, se reconduce el tema y se aplaca a la fiera que Trump lleva dentro, sin perder la debida dignidad. Bien es verdad que pertenecemos a dos clubes, OTAN y UE, y hay que obrar en consecuencia, al unísono con el resto de socios. Lo malo es que en la UE no hay unanimidad, supongo que en la OTAN sí. Voces estadounidenses del entorno del presidente yanqui ya han pedido la salida de España del Tratado del Atlántico Norte. No creo que se deban llevar las cosas tan lejos.

Los exportadores españoles se muestran preocupados, con razón. Si el americano lleva a cabo su amenaza, puede ser la puntilla para el comercio exterior. Y son muchos los productos españoles expuestos si se produce una ruptura comercial. El aceite de oliva, el vino y el jamón serían los más afectados. Hay que tirar de diplomacia de la buena y no echar más leña al fuego. No seré yo quien diga si el Gobierno de España ha hecho bien o mal, España es un país soberano, cierto que conociendo a las "lumbreras" que actúan como socios del Gobierno de España, y la presión que a diario ejercen sobre cualquier decisión gubernamental, se sabe de antemano hacia dónde se puede inclinar la balanza.

En el actual contexto de incertidumbre internacional, España no debería soltarse de la mano de la UE, no debería actuar por libre. Cabe esperar que el Gobierno sepa reconducir la situación.