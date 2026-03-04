Nadie puede encarcelar el aire

Ya ven, se empeñan unos y otros en frenar la primavera que empuja con celo primerizo y animal y no lo consiguen. Tiran bombas, se pegan, se matan, frenan el sentido natural de las cosas, se oponen a la razón de la vida, hacen mil intentos de sacarnos del carril y nada, chocan una y otra vez contra el juicio de lo que vive vertical y aspira cada año a seguir creciendo para agarrarse al cielo que pende de la inconsistencia de sí mismo.

Otros vociferan de aquí para allá buscando imponer su racionalidad que se manifiesta partida. Gritan hasta quedarse afónicos en un ejercicio de malabarismo mental que sube y baja sin hallar descanso, que hoy es imposible convencer a quien ha protegido la duda con coraza, a quien dice que sabe todos los cuentos; mentira, no el más gordo, el de la realidad y por eso aún lo engañan, lo siguen engañando.

Vienen debilidades a caballo que descabalgan las fortalezas y nos dejan desnudos ante la intemperie de la duda. No es lo que es sino lo que puede ser y asusta porque todo lo que no controlamos nos controla y da miedo. En esas estamos, a la espera de lo que puede venir y nos parece que el mundo ha vendido su esqueleto al diablo y se va a derrumbar como una piel curtida y bien domada.

Y en la diana permanente solo un objetivo, el nuestro, el que lo llena todo y da consistencia a lo que nos sostiene. Y no hay otro universo que no sea el que nos esclaviza y da forma a nuestro devenir, que nadie quiera ver más allá de lo que nosotros veamos, que no hay nada, solo lo nuestro, que no hay otra palabra que la nuestra.

Pues a pesar de todo, por encima de los que matan porque quieren y mueren sin querer, de los que predican cada cuatro años sus verdades con fecha de caducidad, de las debilidades que diluyen las fortalezas y de lo nuestro, lo único que nos importa; pues a pesar de todo eso, los almendros han florecido y la primavera de raíz, la que huye de los calendarios, ya ha venido y empieza a sacar la patita.

Las flores blancas, irisadas, las que tienen alma cobriza y las que son casi transparentes y falsamente etéreas como el aire preñado de calima lo han salpicado todo, sin que nadie las haya mandado, brotan en valles y altozanos, en terrenos feraces y pedregales, a la intemperie y en patios colonizados: son mariposas iluminadas por el pincel colorista de Alberto Torre Cavero. La belleza alada no se compra ni se mancha, es, y revienta cada primavera sin que nadie lo pueda impedir. Menos mal.