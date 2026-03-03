El arte de ser autónomo

Manifestantes portan pancarta con lema 'Si el Estado nos falla, el autónomo estalla' durante la manifestación de autónomos convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La marcha ha sido organizada para exigir “condiciones dignas de trabajo” para los empleados autónomos y denunciar lo que consideran una situación límite marcada por el incremento de costes, la elevada carga fiscal y la falta de protección social. 30 NOVIEMBRE 2025 TRABAJADORES AUTÓNOMOS Diego Radamés / Europa Press 30/11/2025. Diego Radamés;category_code_new / Diego Radamés / Europa Press

Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, la presión fiscal y contributiva no ha dejado de crecer. La reforma del sistema de cotización por ingresos reales ha supuesto incrementos acumulados que alcanzan en torno al 60% para nuevos autónomos y alrededor del 26% para el conjunto del colectivo, según los tramos aplicables.

Con 94 subidas de impuestos, nuestros autónomos y pymes, gracias a Sánchez, están destinando de media entre el 45% y el 60% de sus ingresos al pago de impuestos y cotizaciones y un sistema de IVA regulado por la Ley 37/1992 que obliga a ingresar el impuesto repercutido incluso cuando no se ha cobrado la factura. El resultado es evidente: menos liquidez, menos margen de inversión y menos tranquilidad.

La hiperregulación estatal en materias laborales, fiscales, medioambientales o administrativas multiplica las obligaciones formales y la realidad diaria de muchos autónomos zamoranos es dedicar horas a trámites en lugar de atender a sus clientes y a sus familias.

Zamora es tierra de esfuerzo, de comercio cercano, de talleres familiares, de explotaciones agrarias que pasan de padres a hijos. Aquí, uno de cada cuatro trabajadores es autónomo. No es una estadística, es la columna vertebral de nuestra economía provincial.

Por eso el debate no es ideológico, es práctico. Se trata de decidir si queremos un modelo que asfixia con impuestos y burocracia, o uno que protege, compensa y facilita el emprendimiento.

Frente al caos nacional, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, ha demostrado que se puede gobernar de otra manera. Y de eso podemos presumir los zamoranos, ya que nuestros autónomos han recibido más de 7 millones de euros en ayudas directas durante esta legislatura, un total de 876 autónomos beneficiarios.

Castilla y León fue pionera en implantar la "Cuota Cero" y la "Cuota Segunda Oportunidad", devolviendo íntegramente a los nuevos autónomos el importe de las cotizaciones satisfechas durante el periodo bonificado estatal, programas de formación, asesoramiento y modernización, impulso al relevo generacional en negocios que cesan por jubilación y en definitiva un apoyo específico y prioritario al medio rural.

Esto es gobernar: aliviar cargas reales con instrumentos presupuestarios concretos.

Desde el Partido Popular, sabemos que abrir la persiana cada mañana no es fácil. Sabemos que el taller, la peluquería, la tienda, la explotación agrícola o el bar del pueblo no son solo un negocio, son un proyecto de vida.

Las políticas socialistas ponen en riesgo ese tejido, especialmente en el medio rural, donde cada cierre es un golpe a la cohesión territorial. Nuestra Constitución exige equilibrio y solidaridad entre territorios, sin embargo, la presión fiscal uniforme ignora la realidad demográfica y económica de provincias como la nuestra.

Esto no va de cifras, va de personas como Paco, autónomo de 38 años que decide abrir un taller de reparación agrícola en un municipio de 1200 habitantes de nuestra provincia. No es una gran empresa, es un emprendedor que invierte sus ahorros, pide un pequeño préstamo y empieza desde cero.

Desde el primer mes, Paco queda encuadrado en el RETA, eso significa: pago mensual de la cuota de Seguridad Social, declaraciones trimestrales de IVA, pagos fraccionados de IRPF, así como el cumplimiento de obligaciones formales y registros electrónicos conforme a la Ley 39/2015.

Aunque un cliente tarde 90 días en pagarle una reparación, Paco debe ingresar el IVA repercutido salvo que se acoja al régimen especial del criterio de caja, que añade complejidad administrativa y no siempre resulta operativo.

En términos reales, entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones, una parte muy significativa de su facturación se destina a cumplir obligaciones fiscales. Además, si prosperaran nuevas subidas de cuotas previstas en determinados tramos, su margen mensual se vería aún más reducido.

El resultado: menos liquidez en los primeros meses, más incertidumbre y muchas horas dedicadas a trámites en lugar de a captar clientes o mejorar su servicio.

En cambio, desde el Gobierno del Partido Popular en Castilla y León hemos aplicado una política totalmente distinta.

Paco puede acogerse a la Tarifa Cero autonómica: La Junta le devuelve íntegramente las cuotas satisfechas durante los primeros 18 meses, eso supone miles de euros que puede reinvertir en herramientas, stock o amortizar préstamo.

Además, accede a subvenciones al inicio de actividad, puede beneficiarse de ayudas a la modernización del negocio y si en el futuro quisiera traspasar el taller por jubilación, podría acogerse al programa RELEVACYL para facilitar el relevo.

En términos prácticos, mientras el Estado le cobra primero y le impone una estructura contributiva creciente, la Comunidad Autónoma compensa, devuelve y facilita.

Para Paco, la diferencia no es ideológica, es contable. Con la política estatal, inicia su actividad con una presión financiera elevada y una carga burocrática considerable mientras que, con la política autonómica, recupera liquidez, gana margen de maniobra y siente respaldo institucional.

En una provincia como Zamora, donde el autoempleo es esencial para fijar población y sostener el medio rural, ese contraste tiene consecuencias directas: un modelo dificulta y el otro acompaña.

Y cuando uno se juega sus ahorros y su futuro, sabe distinguir perfectamente entre quien le pone obstáculos y quien le tiende la mano.

El Partido Popular en Castilla y León ha demostrado que se puede gobernar con sensibilidad hacia quien arriesga su patrimonio para crear empleo optando por compensar, aliviar y acompañar. El Gobierno de Sánchez, en cambio, ha reforzado un esquema recaudatorio que traslada al autónomo una parte desproporcionada del esfuerzo fiscal.

Mientras otros suben impuestos, nosotros proponemos aliviar costes y reducir trabas con el Bono cuota autónomos de 300 euros para compensar las subidas del Gobierno central, la ampliación de la Tarifa Cero con más ayudas y anticipos o los impuestos CERO en el medio rural para vivienda habitual, locales de negocio y explotaciones agrarias; ayudas para jóvenes y mayores de 40 años que quieran incorporarse al campo entre otros.

No son promesas, son certezas acreditadas con hechos, presupuestos y beneficiarios concretos porque somos un partido con programa y experiencia de gobierno.

Zamora necesita autónomos fuertes. Y los autónomos necesitan una administración que trabaje para ellos, no contra ellos.