Voto de cabreo

Allá cada cual cómo expresa su enfado ante la desilusión con los políticos que consideró en su día que le representaban, pero mostrar el cabreo en un voto no es buena idea, y si resulta que ninguna formación recoge nuestras necesidades, cabe el voto en blanco, la abstención y hasta hacer el esfuerzo de ir a votar para hacerlo por Spider Man, que, amén de voto nulo, es una forma de hacer el gilipollas por el desplazamiento.

Votar es una cosa muy seria y como tal debemos tomárnosla, porque es lo que nos permitirá echar cuentas con aquellos a quienes votamos y también con los que hicieron de oposición. Y como es una cosa muy seria, dirigir el voto a una formación exclusivamente como forma de expresar nuestro enfado se me hace una idea pésima y hasta peligrosa.

En los últimos años asistimos a la proliferación de partidos políticos que reclaman nuestros votos con simplezas pensadas para los enfadados obviando que se trata de la gobernanza de las instituciones. Cuando se presenta un partido a unas elecciones, debe ofrecer fórmulas distintas de gobernar para todos los ciudadanos, por lo que hacer exclusivamente proclamas desde la tranquilidad de ser conscientes de que no alcanzarán el gobierno y, quizás, ni lo pretendan, porque la propia existencia de estos partidos está en el descontento, es un fraude.

Por eso, antes de trasladar nuestro cabreo en un voto debemos pensar qué pasa, qué nos pasa, si ese partido alcanza la posibilidad de gobernar, porque estar contra otros es fácil, pero gobernar implica no solo administrar enfados e ideologías, sino la rotura de una tubería de agua, una inundación, un incendio, la atención sanitaria, o la escolarización. Vamos, el día a día de los ciudadanos y su futuro, que son más prosaicos que la poética ideológica y la algarabía del enfado y que exigen, sobre todo, capacidad, trabajo y valentía para pagar el coste por los errores.

Conviene que cuando acudamos a votar, sobre todo si lo hacemos cargados de enfado, no olvidemos que Ciudadanos renunció a gobernar y ha desaparecido; Podemos aceptó y se fue y ahí anda en si sigue el camino del anterior; y Vox, que aceptó el reto en algunas comunidades, lo dejó, y ahora parece que vuelve, o no, así que puede estar a un tris de engrosar el cementerio pese a que se las prometa tan felices.

Cuando no se acepta el reto del desgaste de gobernar, siempre aparecerán otros que prometan el oro y el moro, con perdón, pero sobre sus conciencias recaerá la desilusión por todas las expectativas depositadas en un voto y la confirmación de que cada partido que se presenta a unas elecciones, si no está dispuesto a gobernar cuando toque, es una falacia, o un chiringuito para que vivan sus cuatro líderes tan espabilados como desalmados.

Que el cabreo no nuble la utilidad de nuestro voto, que lleva aparejadas la crítica a quienes nos han defraudado y la confianza en quienes pueden atender nuestras necesidades, ambas de manera indisoluble, por lo que dar nuestro voto a partidos que no quieren, o manifiestamente no pueden, gobernar el día a día y que basan su existencia en estar instalados en el cabreo y el apocalipsis es ignorar que ni el cabreo ni el catastrofismo valen ni para gestionar una comunidad de vecinos.