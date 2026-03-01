Una ventana al mundo desde el corazón de Aliste

El compromiso con los vecinos ha sido el santo y seña de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA durante sus 129 años de historia. Apego a la tierra, información de cercanía, servicio a los ciudadanos y un compromiso inquebrantable de reivindicar futuro para esta provincia. En tiempos de incertidumbre y de campañas de desinformación, este diario centenario ha querido dar una nueva vuelta de tuerca a ese ADN para lanzar la tercera edición nativa digital del periódico de todos los zamoranos. Tras las implantaciones en Benavente y Toro, este modelo de hiperlocalismo pionero en Castilla y León llega ahora hasta Aliste para potenciar ese periodismo de proximidad que coloca a las personas en el centro con el rigor, la independencia y la pluralidad que caracteriza a Prensa Ibérica, grupo al que pertenece esta cabecera.

LA OPINIÓN DE ALISTE nace con vocación de servir a una porción del oeste que se erige como pieza fundamental para entender esta provincia. Es el nexo que comunica Zamora con Portugal y que brinda a toda esta tierra la vitola de transfronteriza. Un hermanamiento histórico que ha servido para fraguar una identidad a lo largo de los siglos y que hace de La Raya un lugar único en cuanto a economía, convivencia y costumbres. Junto con Tábara y Alba, sus 31 municipios y 102 pueblos conforman la comarca natural más grande de la provincia, con más de 12.000 vecinos. Y su población en la diáspora multiplica estos números de manera exponencial; personas, hijos de la tierra, que siguen interesados en la actualidad de su lugar de origen.

Aliste hunde sus raíces en tradiciones ancestrales como las mascaradas de invierno, que convierten este territorio en un lugar mágico y atractivo. Lo hace también su Semana Santa, con ese halo de purismo que se conserva en los pueblos. Entre todas las representaciones, destaca la de Bercianos, cuya Pasión es Fiesta de Interés Turístico Regional y Bien de Interés Cultural. En materia ritual, sobresalen sus romerías, celebraciones que hermanan a diferentes pueblos a uno y otro lado de la frontera.

El sector agroalimentario juega un papel decisivo en este territorio, comenzando por la raza de bovino que lleva su nombre. La Ternera de Aliste es buque insignia de los Alimentos de Zamora. Destacan también la micología, la miel, la castañicultura e incluso la elaboración tradicional del aceite de oliva. Además, en materia socioeconómica, la relevancia de la comarca se mide en lo tocante a las políticas transfronterizas. Los fondos europeos asociados al interregionalismo, proyectos de cooperación o colaboraciones con municipios importantes de Tras os Montes como Miranda do Douro o Braganza pasan inevitablemente por este territorio, como también lo hacen los que tienen que ver con la demografía y con políticas especiales como el Plan de la Raya impulsado por la Junta de Castilla y León. Todo esto hace de Aliste un polo transversal de información que no solo se fabrica sobre el terreno, sino que llega desde Zamora, Valladolid, Madrid y Bruselas.

Esta batería de razones ha servido a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para cimentar la puesta en funcionamiento de LA OPINIÓN DE ALISTE, un espacio propio para la comarca y su área de influencia al otro lado de la frontera que contará con una identidad diferenciada, con su propia cabecera y perfiles en redes sociales. Este proyecto ofrecerá información de cercanía a los alistanos, que tendrán por primera vez un portal web dedicado en exclusiva a la actualidad de sus municipios, lo que actuará como altavoz de sus inquietudes, necesidades y anhelos.

Este periódico, que lo es de todos los zamoranos, evoluciona así con los tiempos desde la convicción de que el mundo se digitaliza, avanza la inteligencia artificial, pero sigue siendo imprescindible pisar la tierra, mancharse las botas, hablar con los vecinos y contar lo que ocurre a la puerta de sus casas. El periodismo de siempre, en multiplataforma. Un nuevo modelo que colocará a Aliste en el inabarcable escaparate que es la nube, con la ambición de estar a la altura de las necesidades de sus vecinos, la calidad en el trabajo y la confianza depositada cada día por los lectores desde hace más de cien años.