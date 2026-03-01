Transfiguración: "descarga espiritual transformadora"

Saturados de deslizar pantallas, tecno-información, comunicación superficial, ruido que desemboca en vértigo, en desorientación silenciosa… ¡qué sed de algo que realmente importe! Alguna experiencia impredecible –aunque duela– que nos abra a lo trascendente y encamine hacia una plenitud de sentido.

Hoy escuchamos que Jesús sube al monte con Pedro, Santiago y Juan (=amigos de verdad, no de facebook). Allí su rostro brilla, sus vestidos resplandecen. La luz le viene de dentro. Aparecen Moisés y Elías conversando con él. Pedro propone hacer tres tiendas, pero una nube luminosa los cubre y se oye: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo". Los discípulos quedan aterrorizados. Jesús les aconseja no temer, y al bajar les ordena no contar la visión hasta que resucite.

Las expectativas populares sobre el Mesías estaban en un libertador político-militar. Decir que vieron a Jesús encumbrado, alimentaría expectativas equivocadas. Solo después de la cruz y resurrección se entenderá que la gloria pasa por el sufrimiento.

Pedro experimenta un "momento revelación": de repente TODO cobra sentido. Ve a Moisés (=Ley), a Elías (=Profetas) y a Jesús juntos, y comprende INTUITIVAMENTE cómo encaja toda la historia de la salvación. Un instante luminoso donde las piezas del puzle se acomodan, donde la Escritura deja de ser letras antiguas para iluminar su propia vida. Pedro reacciona humanísimamente (nos emboba lo que deslumbra): construir algo permanente en torno a dicha comprensión. ¿Quién no ha vivido situaciones donde todo cobra sentido?: un retiro consolador, una lectura que de repente "te dice", un descubrimiento científico, un voluntariado, contemplar un paisaje, una conversación profunda donde entiendes el hilo conductor de tu historia. Y la tentación siempre es la misma: quedarnos ahí. Construir tiendas. Hacer permanente lo transitorio. Aferrarnos al consuelo, al momento de claridad, a la experiencia cumbre. Jesús no lo permite. La vida real está en el valle: donde hay alguien sufriendo, gente esperando, necesidades concretas. La espiritualidad que solo busca éxtasis y huye del compromiso no es cristiana. El éxtasis sin encarnación es evasión, saltarnos la cruz.

Moisés y Elías representan todo lo mejor que la humanidad había producido: códigos éticos para vivir bien, voces proféticas que denuncian injusticias. Ambas necesarias, valiosas. Pero también ambiguas: la ley puede liberarnos o aplastarnos, los profetas pueden iluminarnos o confundirnos. La voz celeste no los rechaza, pero señala más allá: "Escuchadlo". No necesitamos solo instrucciones o denuncias; necesitamos compañía.

Los primeros seguidores de Jesús vivieron algo tan radical con él que no les bastaba decir que era un buen hombre, un gran maestro. Experimentaron en él un amor incondicional, una capacidad de perdonar lo imperdonable, una libertad total frente al miedo y la muerte, una presencia que transformaba vidas. Y después de su muerte, tuvieron experiencias que les convencieron de que seguía vivo de una forma nueva. Propia solo de Dios. Una experiencia que luego intentaron expresar en palabras.

La Transfiguración de Jesús nos saca de lo acostumbrado. Desestabiliza, arrodillándonos. Invita a transformarnos afinando el oído del corazón para escuchar a los demás, a la Palabra. Repartiéndonos, desde él (=Eucaristía). El Espíritu de Jesús no es espejismo, es vida vinculando, humildemente, nuestros adentros, en amor-servicio. n