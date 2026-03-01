En la Raya que une

La comarca de Aliste y la vecina región portuguesa de Tras-os-Montes comparten una de las mayores concentraciones de patrimonio y cultura tradicional de Europa. Por ello, merece celebrarse la iniciativa de LA OPINIÓN DE ZAMORA de lanzar una edición específica dedicada a ambos territorios, unidos por la historia, la geografía y una identidad común que trasciende fronteras administrativas.

La riqueza cultural de esta franja fronteriza no se explica únicamente por su histórica lejanía de los centros de poder —Madrid y Lisboa—, circunstancia que ralentizó la llegada de innovaciones. La clave reside, sobre todo, en el profundo arraigo de sus gentes a la tierra y a sus raíces. Los alistanos han sabido reconocer, valorar y preservar sus tradiciones, desde la organización en concejos abiertos hasta el reparto de bienes comunales y una religiosidad popular que constituye la base de su memoria colectiva.

Descendimiento del Viernes Santo en Bercianos de Aliste. | E. F.

Ese apego ha sido también un salvavidas frente a la despoblación. Aunque el declive demográfico amenaza a muchos pueblos, el vínculo con la tierra mantiene vivo el referente comunitario. Los alistanos, estén donde estén, conservan el paisaje de su infancia, la lengua y las costumbres, y transmiten ese legado con orgullo a las nuevas generaciones.

Lejos de resignarse, la comarca ha convertido sus recursos naturales, culturales y religiosos en motor patrimonial y turístico. Prácticamente cada localidad ofrece al visitante un museo o centro de interpretación que pone en valor sus singularidades. En Ceadea, por ejemplo, se rinde homenaje a Álvarez, autor de la célebre enciclopedia con la que varias generaciones se formaron en los años cincuenta y sesenta. En Riofrío de Aliste, el centro de interpretación de Los Carochos acerca al público a las mascaradas de invierno. Y en Bercianos de Aliste, la Cofradía del Santo Entierro mantiene viva una de las expresiones más singulares de la religiosidad popular, preservando la capa parda de chiva —o capa de honras— y cánticos tradicionales como el miserere de Cuaresma y Semana Santa.

En la Raya que une

Otros pueblos siguen esa senda. Pobladura de Aliste trabaja en la recuperación del ciclo festivo tradicional, apoyándose en la memoria de los mayores y en la implicación parroquial, devolviendo protagonismo a celebraciones que parecían perdidas. A ello se suma el atractivo singular del entorno de San Vicente de la Cabeza, donde el embalse de la antigua cantera de granito —conocido como el lago de Armintero— sorprende por el intenso azul de sus aguas y acoge incluso competiciones de regatas.

El paisaje alistano combina robledales y castañares con rebaños de ovejas y cabras, y vacadas que sustentan la apreciada ternera de Aliste. Las cortinas de piedra seca y los chiviteros —refugios para proteger al ganado del lobo— dibujan un territorio modelado por generaciones que supieron adaptarse al medio con soluciones sencillas y eficaces.

Las ermitas, situadas en enclaves estratégicos, evocan antiguos lugares de reunión y culto. En torno a ellas se celebran romerías y ferias que congregan a vecinos de ambos lados de la frontera. Porque en esta tierra, la Raya ha sido más una referencia administrativa que una barrera real. Las relaciones económicas, sociales y culturales nunca entendieron de mojones. Aquí sigue vigente el viejo refrán: el hermano es el vecino más cercano.