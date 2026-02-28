Algunos aguardaban la desclasificación de los documentos del fallido golpe de Estado del 23F con la escopeta cargada apuntando a Zarzuela o, lo que es igual, con el incisivo dispuesto para hincarlo en la yugular del rey Juan Carlos, esperando que el Borbón estuviera detrás de toda la trama. Se han llevado un chasco morrocotudo cuando se ha puesto de manifiesto, merced a los papeles desclasificados, que "el Borbón" era un "objetivo a batir y anular". No se lo esperaban. En su afán por acabar con la monarquía española y muy especialmente con el rey don Juan Carlos, hay quienes son capaces de hacer encaje de bolillos con suposiciones, con fakes, con mentiras, con bulos, con supuestos, con teorías, con todo lo susceptible de ser ideado para implicar a la Corona.

Mire por donde, se sabe que el PCE avisó de que la extrema derecha quería "implicar a la monarquía" en el 23F. La monarquía, entonces, el pasado lunes y desde que se sabe lo que ahora sabemos, ha sido siempre el "objetivo a batir y anular". El disgusto que se han debido llevar los que esperaban el fin deshonroso que suponían sus sospechas y conjeturas ha debido ser de campeonato.

No se han despejado todas las incógnitas de lo sucedido durante la España de la transición y aún después, pero ésta en concreto parece más que despejada, hasta que llegue algún iluminado y a golpe de interpretación quiera dar la vuelta a lo que en verdad ocurrió y que ha quedado reflejado en tantos de los papeles que ahora se pueden consultar. A mí sigue preocupándome más lo que está ocurriendo en el momento actual, de hace cinco o seis años para acá, que lo ocurrido hace 45 años, entre otras cosas porque "agua pasada no mueve molino" y porque me preocupa más que la corrupción actual que campa por sus respetos en España también esté "clasificada" para que los españoles no podamos enterarnos de la verdad y así impedir que desde el Gobierno sigan mareando la perdiz con su mantra sobre supuestos bulos, fakes, y toda la artillería habitual que emplean para señalar a la "fachosfera".

El teniente coronel Tejero fallecía el pasado miércoles, el día "D" de la desclasificación. A ver si somos capaces de mirar hacia adelante para seguir haciendo camino al andar y trabajar por el bien de España y de los españoles.