Se ha muerto el hombre que amaba los árboles y el mundo es un lugar infinitamente peor. Se ha muerto el hombre que amaba los árboles y, como cantan Enrique y Ana desde que se nos fue el amigo Félix antes de tiempo, esta mañana está más triste el sol.

Se ha muerto el hombre que amaba los árboles y la poética de Aristóteles, y me ha dejado convertida en una plañidera sufriente. Una dolorosa con minúsculas. Una escribidora corriente y moliente que pena por no ser Jorge Manrique, por no saber plasmar el duelo de la orfandad en unas nuevas coplas a la muerte del padre.

"Recuerde el alma dormida, /abibe el seso y despierte /contemplando/ cómo se pasa la vida /cómo se viene la muerte". Mi yo doliente recuerda bien a mi madre recitándolas de pe a pa. Hasta que la cruel enfermedad del olvido se llevó la poesía allá donde vaya a parar todo lo que la memoria olvida.

El hombre que amaba los árboles y el Ars Amandi de Ovidio recordaba cada libro leído, cada árbol plantado. Recordaba a los hijos infatigables a su lado, los amigos y a la familia. Recordaba todo sobre Grecia y Roma. Y recordaba dónde queda la Judería de Toro en una tarde de vagabundeo en la que no fuimos capaces de encontrar cierta conocida chocolatería.

El chocolate con churros a la vejez es un volver a ser niño. Y quién no querría volver a ser niño, regresar al punto de partida de esta fascinante carrera de obstáculos que es la vida. Quién no desearía empezar de nuevo. Sobre todo, cuando se ha vivido la vida como debe hacerse, My way, a lo Frank Sinatra.

El hombre que amaba los árboles y el Beatus ille de Horacio recordaba los infinitos kilómetros recorridos por tierras patrias y allende los Pirineos. Hasta que la artrosis impuso su tiranía, dictaminando que era hora de cambiar el embrague por el andador. Y el andador por la silla de ruedas.

Recordaba las tierras por sembrar, los árboles por podar, las ovejas por parir y al perro pequeño por el que nunca dejó de preguntar. Por eso ahora el perro pequeño, que siempre será el perro del hombre que amaba los árboles, goza de salvoconducto. Aunque Barbas pase olímpicamente de las ovejas, tanto como ellas le ignoran a él.

Recuerde el alma dormida, y recordaba el hombre que amaba los árboles. También yo recuerdo: una vida de reyertas interminables. De no ponernos de acuerdo en nada, ni tan siquiera en si era de día o de noche. Mucho menos en si las Eddas vikingas eran de un lirismo superior a la Ilíada y la Odisea. O si el padrecito Stalin hizo de una Rusia miserable, esclavizada y analfabeta una potencia más poderosa que ese Tercer Reich ecologista y sociópata que instauró el pintor austriaco autor del Mein Kampf. Recuerdo a mi madre pretendiendo poner paz con un "sois iguales, el padre y la hija".

Lo mismo que guardo en la memoria, mi infancia son recuerdos de un campo de Sevilla, y de un huerto claro donde maduran los limoneros, ese desesperado esperar a que sus amados árboles apagaran la sed de agua y de humana compañía, para que regresara a casa a corregirme los deberes de latín antes de cenar.

Igual que soy capaz de recordar también que algunos de mis amigos, aquellos a los que llegó a dar clase, hablan de él como de ese profesor con nombre y apellidos que se cruza en tu joven vida para cambiarla a mejor. No en vano, el hombre que amaba los árboles siempre repetía que él a sus alumnos no les enseñaba latín ni griego, les enseñaba a pensar.

Recuerdo también aquel primer concierto de rock duro al que llevó a los hijos, niños aún, con Barricada, Rosendo y Panzer en la plaza de toros de Zamora. En una época, los ochenta, en la que ser heavy era lo peor de lo peor, justo después de ser etarra y yonqui.

Sin embargo, el hombre que defendía que la Eneida es el poema más bello jamás escrito y que se enorgullecía de enseñar a pensar a sus alumnos, sabía de sobra en qué consiste la labor de ser padre. En el difícil arte de enseñar a volar alto. Y llegado el momento, en el más difícil todavía arte de dejar volar a solas, libre.

De igual manera que ser hijo consiste en devolver los cuidados recibidos y en aprender cuando es llegada la triste hora de dejar marchar al progenitor. Y es que al pájaro de Joxean Artze y Mikel Laboa no se le pueden cortar las alas ni meterlo en una jaula, si lo que de verdad se ama es el pájaro.

Recuerdo a la perfección aquel crudo enero, un enero de los de antes, en que agarré una neumonía que me tumbó, confiándome en casa durante un mes, porque mi bárbaro empecinamiento me llevó a no pedir auxilio a la sanidad pública, universal y de calidad. Un mes entero en el que al hombre que amaba los árboles no le quedó más remedio que sustituirme para ejercer por imperativo paternal de pastor Quijótiz.

Y el funcionario comprendió de primera mano lo que padece el autónomo.

Por eso mismo, el buen funcionario ayudó cuanto pudo a sentar los cimientos del emporio ovejil. Yendo a Palencia para comprar simiente. Yendo a Burgos para adquirir aperos. Yendo a Valladoliz para desfacer los entuertos de la Administración o para batallar contra gigantes y molinos, la CHD y hasta con Malaquías profeta si hubiera hecho falta.

También recuerdo, todas las veces en que le dije, a la defensiva, por hacer daño, que no creía en Dios y que no iba a llorar el día en que se muriera. Mentía, pero eso el admirador de Cayo Julio César ya lo sabía. He llorado, lloro y seguiré llorando al padre que se ha ido, pero han sido, son y serán lágrimas de eterna gratitud. Lágrimas de una alegría contenida y enlutada, por el hecho de que la familia se vaya reencontrando allí arriba junto al Jefe de jefes.

This is the end, my only friend, the end… A pesar de Bad Bunny y su inane coro de halagadores, el poeta Jim Morrison seguirá sonando en el alma de cada fan de The Doors hasta el fin de los tiempos. This is the End… Que se entere Zamora entera, que la Palmera, con su devastador gancho de izquierda a lo Joe Frazier capaz de tumbar a Ali, también tiene su corazoncito. Descuajeringao, pero corazoncito.