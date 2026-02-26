Lo he dicho y mantenido hasta la saciedad. El linchamiento feministoide y mediático que se produjo a raíz de la denuncia presentada por dos ex trabajadoras de Julio Iglesias fue una pasada monumental. En ningún momento se le concedió la debida presunción de inocencia. Como Julio es como es, se fabricó un relato en el que el cantante salió muy mal parado. Estoy de acuerdo en que hay que estar al lado de las víctimas y arroparlas, y defenderlas y todo lo que sea menester, pero también estoy de acuerdo en que se debe aplicar la presunción de inocencia al acusado, al investigado hasta que sea condenado. Con Julio se entró a matar. Como si fuera un miura al que derrotar. Como además es rico, muy rico, había que hacer sangre.

Ya digo, todo el mundo se empleó a fondo. Las redes sociales, sobre todo del orbe feministoide, llegaron a arder. Una de las usuarias que mostró su beligerancia más allá de lo debido fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y otros menesteres, la eximia Yolanda Díaz. La gallega atribuyó de manera directa al artista, a través de redes sociales, la condición de "abusador sexual". No conforme con eso le acusó de mantener a trabajadoras en un régimen de "esclavitud" y de "sostener una estructura de poder basada en la agresión permanente". Al día siguiente, en una comparecencia en TVE, Yolanda se ratificó en sus declaraciones, ampliando incluso el alcance de sus acusaciones. El daño estaba hecho. Pero no tuvo recorrido.

Ahora, la defensa del cantante ha demandado a la vicepresidenta solicitando la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias. En dicho trámite, el intérprete reclama que la líder de Sumar "reconozca expresamente el daño producido" y rectifique sus manifestaciones "en idénticos medios y franja horaria" a aquellas en las que se produjeron. La ministra está en un brete.

A ver si sirve de escarmiento a todas las presuntamente feministas que se suben a cualquier carro que les dé notoriedad y el necesario minuto de gloria, para machacar, al primero que es acusado, aún sin pruebas, de comportamientos inadecuados. Más allá del desenlace jurídico, el episodio abre un debate delicado sobre los límites entre la libertad de expresión institucional y la presunción de inocencia.