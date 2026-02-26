Elecciones. Zamora. Los números cantan

"No te acostarás sin saber una cosa más". Vamos con lo de si es bueno unirse en política. Quienes dicen que NO afirman solemnemente que: "En política no siempre 2 y 2 son 4".

Añadiendo como ejemplo un caso que presuntamente les da la razón: Por eso dicen: "Recuérdese que cuando Podemos sacó 69 diputados e IU sólo 2, luego, al unirse para las siguientes elecciones, no sacaron ni siquiera los 71 que daba la suma e incluso perdieron apoyos. Y también después".

Olvidando un detalle fundamental, que aquella crisis económica que empezó en el 2008 y catapultó a la izquierda en el 2015, comenzó a esfumarse poco a poco y "sin crisis los pueblos se tornan conservadores". Recuérdese, como prueba de esto, que el auge de aquel cabreo popular llegó cuando a los funcionarios les quitaron una paga extra; es decir cuando la derecha tocó a un cuerpo sagrado y…. la fiera rugió.

Refutemos ahora la tesis, política, de que "mejor solos que mal acompañados". Por no discutir aceptemos que en elecciones "no siempre 2+2 son 4". Pero recalquemos que sin embargo 3-1=2, incluso en política. Es decir, el ir separado es malo porque "resta". Y más en España donde hay una distribución de escaños (también en las autonómicas) que perjudica a las izquierdas.

Ocurre eso porque la España Vaciada (el mundo rural) tiene más diputados de los que le corresponden por número de habitantes (en el caso de Zamora 3 en las generales, cuando le correspondería 1).

¿Y esto por qué? Por cómo suele ser el voto en el mundo rural. Persistentemente conservador. Siendo por ello por lo que se le premia con diputados de más ¡¡¡según decidieron las cortes franquistas!!!.

Vean lo ocurrido en un pueblo de Aragón en sus últimas elecciones autonómicas. Solo votaron 18 personas. De ellas, 16 lo hicieron a Vox, una al PAR (partido regionalista) y otra a IU+ Sumar.

Confirmemos ahora que en política siempre 3-1=2. Cojamos de nuevo las últimas elecciones aragonesas. En ellas la unión IU+Sumar obtuvo en la provincia de Zaragoza 15.424 votos; que al ser un 3,2% del total y superar la barrera del 3% les permitió obtener escaño.

Supongamos ahora que hubieran ido por separado y Sumar hubiera obtenido 1.424 votos. Entonces IU habría tenido 14.000 qué son solo un 2,9 % del total. Cifra que por estar por debajo del 3 % no le hubiera dado derecho a procurador. Conclusión: "La unión es buena porque la desunión es mala".

Y aterrizamos en Zamora. Respecto a las elecciones en Castilla y León fue noticia que Izquierda Unida iría sola en nuestra provincia y en las otras en la coalición: "IU+Sumar+Equo en común".

Pero la Junta Electoral no ha permitido tal maniobra (Con lo emocionante que hubiera sido comprobar qué da más frutos: IU Zamora en solitario o con otros).

Por cierto, debe tratarse de ser la misma Junta Electoral que dice que en los debates en TV únicamente estén PP-PSOE-Vox (Aunque a la larga eso puede ser bueno para los demás pues la gente está harta de esos políticos, esos sí, que son todos iguales porque tras 40 años gobernando la región la tienen paupérrima y descangallá, limitándose ellos a vivir del cuento y de las privatizaciones).

Por último anunciamos lo que puede ser un notición en Zamora en esa noche electoral. Miren, hace poco hubo elecciones en Extremadura. Todos los partidos a la izquierda del PSOE fueron unidos y sacaron 7 diputados. Después, en las elecciones en Aragón, casi todos los partidos a la izquierda del PSOE acudieron por separado y obtuvieron 7 diputados (6 de la Chunta, 1 de IU+Sumar y 0 de Podemos)

Pues bien, en Castilla y León, donde encima no hay ninguna izquierda regionalista, es fácil que también saquen 7 los que están a la izquierda del PSOE. Y si así es, seguro que saldrá uno en Zamora por IU+Sumar+Equo.

"Y luego dicen que no existe la divina providencia".