Yo sí sé a quién voy a votar

Este viernes se inicia la campaña para las elecciones en Castilla y León. Dieciséis candidaturas se presentan en Zamora. De entre los muchos postulantes que aparecen en las listas hay que elegir siete procuradores regionales que representarán a la provincia en las Cortes Autonómicas. Los comicios se celebran el próximo 15 de marzo. Vamos a escuchar en las dos próximas semanas muchas ofertas incluidas en largos programas electorales, ninguno, que yo sepa, avalado ante notario o sea con un compromiso formal de cumplimiento. Nos van a vender un porrón de milongas y será muy difícil elegir, pero yo ya sé a quién voy a votar.

Voy a votar a la formación que incluya en su programa electoral un tratamiento especial para la provincia de Zamora, no por nada, sí porque es la única de Castilla y León que sigue perdiendo población, la que porcentualmente más ha pinchado el censo en los últimos 80 años: en el franquismo, en la democracia y desde que entró en vigor el Estatuto de Autonomía. No quiero preferencia, solo justicia, frenar un proceso trágico e incentivar la recuperación de una parte de lo dado, una indemnización por lo perdido (la evaporación de jóvenes es impagable), un seguro que nos garantice la permanencia como entidad administrativa.

Voy a votar a quien se comprometa a salvaguardar el ámbito rural, el más castigado desde siempre, pero especialmente desde hace unas décadas. Los partidos no pueden decir una cosa en Valladolid y otra en Madrid o Bruselas, no pueden usar dos varas de medir y manipular la matemática para suprimir servicios y no para valorar, reconocer y pagar la generación de energía, la descontaminación y la asunción del coste del mantenimiento de la biodiversidad. Nuestros políticos no deben sentir vergüenza por defender nuestras tradiciones, nuestra forma de entender el mundo, nuestra cultura.

Voy a votar a quien se comprometa a reforzar la sanidad pública, la enseñanza pública, la ampliación de servicios, el reconocimiento de la identidad, que no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad; daré mi voto a quien garantice que va a ir a las Cortes Regionales a aprobar leyes que afecten al mundo rural tras haberlas consensuado con sus gentes. No votaré a formaciones populistas, ideadas para no gobernar. Apoyaré a quien defienda la Constitución y apueste por la convivencia de todos, por la igualdad real entre comunidades autónomas, por la tolerancia, por quienes entienden que el mundo es más ancho por el centro que por los extremos...

P. D. No sé, no sé..., quizás me estoy pasando y tenga que rebajar condiciones.