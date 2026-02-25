No son intocables

¿Cómo es posible que algunos tipos sean tan imbéciles como para creerse que son intocables? ¿Cómo pueden pensar que sus fechorías, vilezas, infamias e indignidades van a permanecer en el anonimato para siempre? Puede que así sea durante algún tiempo más o menos largo, pero al final todo acaba descubriéndose, todo acaba sabiéndose. Y no hablo solo del trinque de ministros y altos cargos que han quedado al descubierto, ¡y lo que está por emerger todavía! Hablo más en concreto de esos machotes que abusan de su cargo o de su poder, intimidando, amenazando y acosando fundamentalmente a compañeras y subordinadas.

Es verdad que tampoco entiendo que, a día de hoy, con lo que se ve y lo que se sabe, haya mujeres tan tontas que, ante las proposiciones de ciertos hombres a los que se les ve venir, caigan tontamente en la maraña de su palabrería, que es sólo eso, y en los casos más difíciles de las amenazas de que las hacen objeto. Cierto es que no basta con denunciar, está visto y comprobado, y que algunos protocolos están para saltárselos a la torera, para no aplicarlos convenientemente y dejar discurrir las infamias por el camino de la complicidad y del silencio. Mirar hacia otro lado es lo fácil, cuando debería ser lo difícil si se tiene conciencia.

Hay demasiados "bragueteros", demasiados "hidalgos de bragueta" en todos los ámbitos laborales, públicos y privados. A la luz solo sale una cuarta parte de lo que a diario tienen que pasar muchas mujeres, auténticos calvarios que acaban en el psiquiatra, cuando no en la puñetera calle. ¡Ojo los jefes!, pero no hay que olvidar a los a veces mal llamados compañeros. Son atosigantes y siempre patéticos. Cuidado también con los jesuíticos, con los que parecen no haber roto un plato, con los que dan lecciones de moralidad y son o inmorales o amorales, pero que el humo no delate de donde procede el fuego.

Ciertos comportamientos, en un servidor público son imperdonables. No hablo solo del Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, que también, hablo de los puteros afectos a la política y a las grandes y pequeñas empresas públicas y privadas que siguen saliéndose con la suya. Malo utilizar prostitutas en esos "ajos" que se montan, pero mucho peor es socavar la dignidad y la buena fe de compañeras y subordinadas.