"El día de los Enamorados" no deja de ser un día como otro cualquiera, un día en el que amas a tu pareja con la misma pasión que la del día anterior, y de la misma manera que el día siguiente. Pero, héteme aquí que la voracidad del consumismo "ideó" este subterfugio para que se moviera el mercado de los regalos, dando mayor vida a las ventas y, ya de paso, disparar la industria de la restauración.

Tal día se celebra, precisamente, el día de San Valentin, cuyos orígenes están en entredicho. Para muchos se centran en Roma, en el S.III, cuando el emperador Claudio II ordenó decapitar a un sacerdote, de nombre Valentín, que tenía la costumbre de casar en secreto a los varones jóvenes que tenían como profesión la de soldado, cosa que les estaba prohibido por mor de que si llegaban a formar una familia los lazos afectivos iban a hacer que abandonaran el ejército o, como mínimo, a restarles la valentía necesaria para hacer bien su trabajo, dando al traste con el tenderete político de entonces. Esa es una de las leyendas que se conocen. Lo cierto es que existen datos de tres Valentines, uno de ellos nacido en Terni, al norte de Roma.

Aquello aconteció en una época en la que se sacrificaban cabras y perros para con sus pieles fabricar látigos con los que azotar a las mujeres al objeto de estimular su fertilidad. Eso era en plena celebración de la Lupercalia, cuyo nombre procede del de la loba que amamantó a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Circunstancia que no sugiere nada relacionado con el amor, desde el punto de vista romántico, sino, más bien con la procreación.

Fue en el S.XIV cuando el poeta inglés Ceoffrey Chaucer, muy conocido por su obra "Los cuentos de Canterbury", llevada al cine por el genio del neorrealismo italiano Pier Paolo Pasolini, el que empezó a relacionar ese día con el amor romántico. Por cierto, que esa película, junto a "Los cuentos de Boccaccio" y "Las mil y una noches" formó parte de la trilogía mas destacada de los años 60 del siglo pasado. Y es que, a mediados de ese siglo se llevaban mucho las trilogías, entre las que destacaba también aquella de Igmar Bergman formada por "El séptimo sello" "Fresas salvajes" y "El manantial de la doncella", ésta de los años 50.

Pero, a lo que íbamos, tras muchas vicisitudes, no fue hasta el S.XIX, cuando en los EEUU (no cabía esperar otro lugar más apropiado) se popularizó tal día. A España no llegó hasta los años cincuenta del siglo pasado. Hay quien dice que en EEUU el efecto de esa celebración llega a aumentar el consumo treinta mil millones de dólares, mientras que en España se estima un promedio de cien euros por habitante.

Por una cosa o por otra, es esta una tradición que pasó de ser pagana a cristiana, para acabar siendo laica. De hecho, en el año 1969 la Iglesia la borró del calendario litúrgico.

En nuestro país se aprovechó el tirón comercial para rodar una película cuyo título era exactamente el de esa celebración, "El día de los enamorados", con la participación de una joven y atractiva Concha Velasco. Fue casualmente un paisano del empresario asturiano Pepín Fernández quien produjo la película. Pepín Fernández era un lince para los negocios, con grandes iniciativas, de hecho, fue el artífice de los primeros grandes almacenes que llegaron a existir en España, que bautizó con el nombre de "Galerías Preciados", precursoras de "El Corte Inglés" que, con el paso de los años, llegó a engullir aquellas "galerías".

Tal día coincide con la antesala de la primavera, de ahí que en el hemisferio norte se celebre en el mes de febrero y en el hemisferio sur en el de septiembre. Por cierto, que para los griegos fue Eros el dios del Amor y para los romanos Cupido, hijo de Venus. El primero representado por un efebo y el segundo por un niño. Así que, puestos a elegir, quizás sea más representativo Eros, hijo de Afrodita, aunque nada más sea por aquello de que dio nombre al erotismo.

Alguno podrá preguntarse por qué he titulado este articulo colocando unas interrogaciones. Pues, simplemente, porque también existe "El Día del Orgullo Friki"(Geek), "El Dia del Sándwich", "El Día de la peluca", "El Día de la siesta", que no invitan a la seriedad precisamente. Y es que hay días en los que se celebran tres o cuatro cosas diferentes. Menos mal que también existe "El Día de la Hernia Discal" (pienso que estará incluido en el de la Columna Vertebral) que hace que nos lo podamos tomar un poco en serio. n