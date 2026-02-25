AMISTAD.Amistad:1. f. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato; 2. f. Afinidad, conexión entre cosas., según el Diccionario de la lengua española de la RAE.; lo transcribo para saber exactamente quien escribe y quien lo lee, a qué exactamente nos referimos evitando malas interpretaciones, especialmente cuando es una palabra que, estimo en base a los hechos observados y vividos, que se aplica indebidamente, al no corresponder, muchas veces “ni de cerca” a la auténtica realidad, sentimientos, actitudes y proceder de las "partes implicadas"; pues a tales tipos de proceder cabria calificarlos de "conocidos", "saludados", "correligionarios", "compañeros", "convecinos", "hermanos de cofradía",etc.

Y es que actualmente, según testifica "a diario, y segundo a segundo", cualesquiera relaciones humanas "al uso", quizá por la carencia de una mínima educación que se tendría que haber impartido con profesionalidad docente y responsabilidad paterna, son, cuando menos, "bastante mejorables", con el fin de lograr una elemental convivencia, unas relaciones respetuosas, empáticas y solidarias; lo que tanto se echa de menos, para lograr la plena sociabilidad del ser humano que "se decía" era una de sus características más destacables que la "madre naturaleza" les había otorgado.

Considerando todo lo anterior y comparándolo con las características de algunos, pocos, grupos de personas que se relacionan desde que iban a los "mondas" y continúan hasta el momento presente; con incorporación a lo largo del tiempo, de sus parejas respectivas; habiendo concluido su vida laboral; y que su proceder sí responde, con sus hechos, con sus actitudes, con su proceder, a lo reseñado anteriormente; lo que debiera servir de examen, de aprendizaje, de puesta en práctica, de esos comportamientos tan dignos, tan sinceros, tan encomiables, que hacen que sus componentes se relacionen con afecto, con estima, con sinceridad, lo que contribuye a su felicidad y bienestar propios, como, por reflejo, también, en aquellas personas que tienen la inmensa suerte de tratarlos.

Sirvan estas líneas de mi reconocimiento y felicitaciones más sinceras a aquellos grupos de personas que son espejo de lo que debiera ser la confraternidad humana, tan necesaria y plausible en estos "tiempos de silencio", que diría Luis Martín-Santos; de la elegancia, del "savoir faire", del "fair play", en cualesquiera de ellos y que tanto contribuye a la satisfacción personal, como a la consecución plena de objetivos, responsabilidades y competencias de cualesquiera naturalezas.

A Ángeles, Carolina, Elena, Gati, M. Angela, M. José, y Rosa; Alberto, Ángel, David, Eugenio, Lope, Mariano y Pedro; que forman parte del grupo de AMIGOS "Charritos", como el "abajo suscribiente", mi estima y consideración más sincera y auténtica, por compartir con ilusión, con gusto, los momentos en común, como la estima recíproca que nos profesamos.

Marcelino de Zamora