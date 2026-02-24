A pesar del mínimo histórico de los socialistas tras recibir un sonoro tortazo de los votantes aragoneses, ni un solo dirigente socialista ha sido capaz de hacer autocrítica. Alguno incluso se ha permitido arremeter contra el malogrado Lambán que, a buen seguro, le hubiera contestado de forma contundente de hallarse entre los vivos. Es muy feo, yo diría que vergonzante y bochornoso, hacer lo que hacen algunos políticos, fundamentalmente socialistas, y no políticos; con los muertos. A los que ya no están entre nosotros, por favor, déjenles descansar en paz.

No tienen solución. Con lo edificante que resulta ver a un dirigente, sea del color que sea, en plan humilde, entonando el "mea culpa" y confesando "me equivoqué", sin embargo, no se da esa situación. El único que lo reconoció y pidió perdón fue el rey Juan Carlos. A los demás, eso de reconocer sus errores y sobre todo lo de pedir perdón, no va con ellos, con esa ralea de personajes y personajillos adscritos a la política que se creen por encima del bien y del mal.

Ahora le toca a Castilla y León. Todos, a un lado y a otro, se van a dar el garbeo pertinente por nuestra comunidad, fundamentalmente por Valladolid. Algunos, aunque no se acercaran no pasaba nada, casi se agradecería que se abstuvieran de visitar nuestra comunidad a la que vienen cada cuatro años, siempre que se convocan elecciones porque, el resto del tiempo, dudo que sepan que existimos, que somos reales, sobre todo que somos gente de bien y trabajadora.

No sé usted, pero yo estoy hasta las narices de que nos traten o bien como si fuéramos tontos, o como si fuéramos unos críos a los que hay que aleccionar o adoctrinar. Ignoro si el PSOE va a conseguir otro mínimo en Castilla y León, las encuestas dicen lo que dicen y parece que los votantes vuelven sus ojos al bipartidismo. Hasta el día 15 de marzo todo es una incógnita que se despejará al contabilizar los votos. Lo mejor que puede pasar es que no se dispersen hacia partidos residuales que sólo hacen que estorbar y confundir a la gente.

Se agradecerían enormemente las actitudes humildes, alejadas de fatuos triunfalismos, y la cada vez más necesaria e inexistente autocrítica que los humanizaría.