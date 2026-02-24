Comparando tragedias

En lo que sigue vamos a establecer la diferencia entre la dana de Valencia (230 muertos) y el accidente ferroviario en Adamuz (46).

Decía el universal pensador zamorano Agustín García Calvo (de quien recomendamos hoy su libro "Contra la pareja") que una de las cosas que más cabrea a los humanos es que nos digan: "sé cómo eres". Es decir, no soportamos eso del: "te conozco de sobra".

Tal vez por ello una cosa que nos saca de quicio es que se rían de nosotros. A lo mejor es porque en algún momento de nuestra vida alguien dejó en evidencia nuestro interior y las risas fueron un coro burlón que nos dejó a la intemperie.

El caso es que la frase "de mí no se ríe nadie" es la que grita un matón cuando va a dar una paliza a quien se ha burlado de él.

Sin duda es por todo esto por lo que el ministro Óscar Puente es odiado a muerte por los políticos de derechas. Desde su célebre cachondeo contra Feijóo diciéndole que ninguno de los dos eran más "porque no habían querido", hasta sus tuits haciendo crítica con choteo del ppvoxismo, son cuestiones que le han convertido en un "oscuro objeto de venganza".

Y como "Dios castiga sin piedra ni palo", hete aquí que un tremendo accidente de ferrocarril, siendo el señor Puente ministro de Transportes, está permitiendo a sus enemigos atacar con saña al mencionado, y por elevación, al odiado Pedro Sánchez; consistiendo tal ataque en tratar de eclipsar la tragedia de la dana con el accidente en Adamuz.

Así que con ánimo de "poner los puntos sobre las íes" sigue una comparativa de uno y otro suceso. Empecemos.

Dana. Desde el día anterior y desde las 8.00 horas del día de la tragedia, el presidente de Valencia y sus ministros fueron avisados con una alerta roja de posibles desbordamientos e inundaciones.

Trenes. Sin embargo, el día de la tragedia en Adamuz, nadie aviso a Puente sobre que ese día había peligro de que se produjera un tremendo accidente en el trazado Andalucía-Madrid.

Dana. En Valencia, a pesar de la alerta roja (que por cierto no la hay más elevada) su presidente (que es el político que más cobraba allí porque su cargo implica mucha responsabilidad según le dicen a la sociedad los del gremio) mantuvo su cita con una dama en lo que ya todo el mundo define como un "intento de ligue", ya que duró cinco horas.

Trenes. Por contra el ministro Puente, aparte de no haber sido avisado de que iba a haber un accidente, desde que éste ocurre está al mando en lo que le corresponde, no constando que estuviera en otro "Ventorro" ligando por todo el morro.

Dana. El Sr. Mazón, a la sazón presidente entonces de la autonomía valenciana, o pasó de saber qué pasaba donde él gobernaba o sabiéndolo no quiso "parar la actividad" por miedo a causar pérdidas al alto-empresariado al que como buen derechista sirve (o al menos eso transmitió su hombre confianza, el señor Cuenca, con su orden a la presidenta del Cecopi de que no se le ocurriera confinar a la población por ser eso excesivo).

Trenes. Mientras que al ministro de Transportes no solo no se le avisó de que ese día había una alerta roja de accidente, sino que a él no se le ocurrió decir (ni directamente ni a través de su hombre de confianza) "bueno, pero que no se pare el tráfico porque eso es malo para la economía".

Dana. Durante más de un año los máximos responsables de no haber enviado el mensaje de "pónganse a salvo" han mentido sin parar y sin rubor.

Trenes. Por contra el Sr. Óscar Puente está informando en tiempo real de todo lo que sabe.

Estrambote: encima, que quienes piden continuamente bajar impuestos exijan ahora más inversión para conservar mejor las vías lo dice todo sobre la polémica.