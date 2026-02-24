Opinión
Breve comentario a la sentencia de la sala IV de lo Social del T.S. de 23 de septiembre de 2025
"La situación de hecho es, si el tiempo de la comida durante la jornada laboral debe ser considerado o computado como tiempo de la misma y, en consecuencia, retribuido o, si por el contrario, se considera como tiempo de descanso, sin ser retribuido."
Partiendo de la base de la dificultad que genera resumir en unas líneas el contenido de una sentencia de la Sala de lo Social del T.S., procuraré, o al menos, lo intentaré, compaginar la brevedad y claridad en el resumen, para que mis lectores tengan una visión clara y sencilla del tema.
La situación de hecho es, si el tiempo de la comida durante la jornada laboral debe ser considerado o computado como tiempo de la misma y, en consecuencia, retribuido o, si por el contrario, se considera como tiempo de descanso, sin ser retribuido.
La Sala de lo Social del T.S. resuelve que la pausa, esto es, el tiempo de la comida, es tiempo de descanso y así debe ser considerado, si la empresa garantiza la desconexión total, que consiste, en esencia, en que el trabajador pueda disponer, con absoluta libertad, de ese tiempo, es decir, sin conexiones, ni localizaciones.
El tiempo o pausa para la comida es considerado tiempo de presencia si no existe desconexión total, por razones de servicio, de organización, etc. y el trabajador debe estar "alerta", si se me permite la expresión y, en este supuesto, debe ser considerado como tiempo presencial, no de descanso, y lógicamente retribuido.
En esencia, la sentencia 808/2025, del T.S. Sala IV, de fecha 23 de septiembre, viene a sentar jurisprudencia sobre el tiempo de descanso en aquellos sectores empresariales o productivos donde la disponibilidad, digamos, es de forma habitual.
Si la empresa elige, esto es, opta por la desconexión, debe hacerlo de forma clara, patente, efectiva y manifiesta y, si por el contrario, el tipo de servicio a prestar no permite la desconexión, el tiempo debe ser considerado como presencial y, en consecuencia, retribuido.
No olviden que, si existe una mínima duda sobre la existencia de no desconexión, el tiempo va a ser considerado como presencial y ello lleva aparejada la compensación económica, esto es, debe ser retribuido.
Les recomiendo, con la finalidad de tener una mayor información sobre la cuestión, la lectura de la sentencia, anteriormente reseñada.
Espero que estas breves líneas les sean de provecho y aclaren, una duda que tal vez tenían, sobre un tema que está de actualidad.
Para concluir, les diré que, como es propio del mundo del Derecho, todo es cuestión de prueba, esto es, si el trabajador acredita, prueba, que debe estar pendiente del servicio y no hay desconexión, será considerado tiempo de presencia y retribuido.
Pedro Bécares de Lera
