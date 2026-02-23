Tiempos de Carontes

La portada occidental del Pórtico de la Majestad en la colegiata de Santa María la Mayor es una joya gótica del siglo XIII, representa el juicio final con el paraíso, el infierno y el purgatorio. El Pórtico divide radicalmente caminos opuestos. Cristo es el juez central e impone una lección, virtudes para el Cielo y castigo para los pecados.

Entre 1520 y 1524 Joachim Patinir pinta El paso de la laguna Estingia, un cuadro del que hoy podemos disfrutar en El Prado de Madrid. Patinir divide verticalmente el espacio en tres zonas, una a cada lado del río por el que Caronte navega en su barca junto con un alma. La obra trata de la difícil decisión de elegir entre el camino fácil de la perdición o el difícil de la salvación. Frente a la lección que nos impone el Pórtico, Patinir nos invita a reflexionar.

Uno y otro representan el paso del simbolismo medieval al humanismo renacentista. El Pórtico es catequesis, el cuadro de Patinir es una reflexión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. El concepto de lo apolíneo viene del libro de Friedrich Nietzsche El nacimiento de la tragedia. Se inspira en el dios griego Apolo símbolo de la serenidad, el equilibrio, la luz, la belleza, la armonía y la racionalidad. Es la parte izquierda del cuadro y se opone a lo dionisiaco, la parte derecha, que se asocia con lo sensual, con la pasión, con la creatividad.

Los Beatles son símbolo de armonía, estructura, idealismo, utopía, amor universal, All You Need Is Love. De la búsqueda de sentido, incluso espiritual, Across the Universe, Let It Be. Los Rolling Stones, en cambio, son símbolo de instinto, cuerpo, deseo, exceso, ambigüedad moral - Sympathy for the Devil. Son lo terrenal, lo carnal, lo peligroso. Gimme Shelter es el mundo al borde del colapso, violencia, miedo, deseo; suena a antesala del inframundo. Paint It Black es el duelo absoluto, la negación de la luz.

Bob Dylan influyó en ambos, pero no es un catequista. Es Caronte, no da respuestas claras, hace preguntas. Cambia de máscara constantemente. Canta desde el umbral, ni cielo ni infierno, carretera - Never ending tour. Su voz no es bella, es necesaria. Dylan canta como si hubiera cruzado muchas veces la laguna. En All Along the Watchtower, nadie entiende del todo qué pasa, pero el cruce de la laguna es inevitable. Con Desolation Row, el mundo sigue funcionando, pero carece de sentido. Influyó en ambos, ya digo, en la pose y en la actitud de los Rolling; en los Beatles con la palabra, sus letras se sofistican.

Estos tiempos que están cambiando son tiempos de catequistas, de juicios morales, de hombres que se creen Dios. Echo en falta a Caronte, alguien que no tenga respuestas claras, pero que se hagan las preguntas adecuadas, que en vez de cielo o infierno, opte por la carretera porque, quizás, la respuesta esté en el viento y ni los Beatles sean tan utópicos, ni los Rolling tan peligrosos.