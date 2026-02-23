Lo que nos faltaba (y II)

No ver la viga en el ojo propio, habiendo visto la paja en el ajeno, no estaría nada bien. Por eso, el haber escrito hace unos días que me parecía improcedente el hecho de haber añadido el rostro de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia (La señora Meloni) al cuerpo de un ángel, en una céntrica iglesia romana, me obliga a hacer lo propio a propósito de un hecho similar acontecido en una iglesia de Madrid. Y es que, por lo que se ve, lo de añadir rostros de políticos a determinadas imágenes en templos dedicados al culto, también parece ser cosa nuestra.

Sucede que, en la iglesia de San Andrés, ubicada en el barrio de La Latina, en pleno centro de Madrid, aparecen los rostros de tres conocidos políticos encarnando las figuras de tres santos. Ello se debe a que, hace unos años, concretamente en 2012, un diputado y teniente alcalde del ayuntamiento de Alcorcón, a la sazón también pintor, de nombre J.G.Astudillo, decidió añadir unas tablas a la ornamentación de dicha iglesia. Y ni corto, ni perezoso, por arte y magia del pincel convirtió al alcalde de Madrid (J.M. Álvarez del Manzano) en San Isidro, al presidente de la Asamblea de Madrid y senador (J.I. Echeverría) en San Felipe, y al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y senador (L.E. Cortés) en San Simón. "Si no querías un caldo, ahora toma tres tazas" decía un viejo refrán.

Para rematar la obra añadió el rostro de la esposa del alcalde Manzano a la figura de Santa María de la Cabeza. Autor y políticos entronizados hacia la santidad pertenecían al Partido Popular. No se sabe bien si se debió o no a una casualidad, o a algún que otro designio, pero lo cierto es que, en este caso, la cosa fue así. Tampoco se conoce si les ha parecido bien o mal tal obra de arte tanto a los simpatizantes de ese partido como a los que forman parte de la leal oposición. Pero allí se encuentran, en sus tablas, por si alguien desea pedirles algún favor mientras rezan alguna oración.

A todo esto, algún periodista, al objeto de justificar tal incursión artístico-religiosa entronizando a esos tres políticos, hizo alusión a la figura de Leonardo da Vinci, quien, al parecer, incorporó rostros de algunos de sus amigos - personajes que nada tenían que ver con un halo de santidad - a los cuerpos de los apóstoles, en el famoso cuadro de "La ultima cena". Pero claro, ni se trata de la misma época (S.XV) ni el pintor Astudillo nada tiene que ver con el genial, único e irrepetible Leonardo. Sería algo así como si, en el mundo del cine, se pretendiera comparar a Ed Wood (El peor director de la historia del cine) o a Mariano Ozores, con el genio y la magia de Francis Ford Coppola. Bastaría ver una sola de sus películas para entenderlo. Un director, guionista y productor que fue capaz de hacer "Apocalipsis Now" tras las dos primeras entregas de la saga de "El padrino", cuando parecía imposible poder igualarlas, dice todo de su autor. Un genio fuera de catálogo, con siete premios Oscar y seis Globos de Oro, marca la diferencia con el resto de autores cinematográficos.

El caso de la iglesia de San Andrés, en Madrid, me deja la duda de si habrá o no en España otras iglesias que acojan en su interior figuras de políticos pidiendo un voto desde lugar tan privilegiado. Desde esos altares, que para muchos solo deberían estar abiertos a acoger a santos homologados por quienes les corresponde hacerlo.

También cabria pensar que, en cualquier momento, podría surgir algún iluminado que hiciera otro encargo de este tipo a algún que otro pintor que creyendo ser una figura del Renacimiento italiano, y que, por tanto, reuniría las condiciones de pintor universal, y las de inventor, arquitecto, ingeniero, filósofo y humanista como Leonardo, estaría en condiciones de llevarlo a efecto. Alguien dispuesto a inmortalizar y a elevar a las alturas a alguno de nuestros representantes políticos, incluidos aquellos que insultan y amenazan sin ningún recato.