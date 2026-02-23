Amancio y Juan

A los nombres de Amancio Ortega, ex presidente de Inditex y de Juan Roig, presidente de Mercadona, hay que unir el de Antonio Banderas, que al igual que ellos se ha convertido, merced a su generosidad y solidaridad, en un nuevo y necesario benefactor de una de las causas más necesitadas en España: la Sanidad. Los tres son magníficos ejemplos de filantropía. A Banderas todavía no le ha salpicado el odio y la envidia que destilan las críticas despiadadas y las palabras de grueso calibre que los podemitas dedican a los empresarios de éxito españoles que donan parte de lo que ganan a causas benéficas que el Gobierno desatiende con demasiada facilidad.

El día que las Belarra, Montero e Iglesias, en lugar de pedir dinero para inaugurar tabernas, decidan donar parte de lo mucho que ganan en las mismas causas en las que se han implicado Banderas, Roig y Ortega, ese día comenzará su crecimiento como personas. Ahora siguen siendo lo que han sido toda su vida, unos renegados. La secretaria general del capitidisminuido Podemos, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, protagonizaba fechas pasadas uno de los momentos más tensos del debate al referirse al presidente de Mercadona, Juan Roig, en términos despectivos, concretamente llamándole "ser despreciable", sin más argumento que el odio que amamanta.

Cómo es posible que se les permita utilizar el templo sagrado de la Democracias, cual es el Congreso de los diputados, para socavar el prestigio de españoles dignos de encomio, como Roig, que tiene para la extrema izquierda española, la lacra de ser empresario. Viven empeñados en dar jaque mate a los empresarios españoles. ¡Uy, si no fuera por ellos! Posiblemente este señor estaría muy a gusto practicando el "dolce far niente", pero no deja de invertir en nuevos negocios que proporcionan puestos de trabajo bien remunerados. Si el argumento de Belarra para ejercer su furibundia fue la subida de los huevos en Mercadona, hay que recordar a esta chica, que los huevos han subido en todos los establecimientos de alimentación de España y que mientras ella se alimenta con el odio que destila de pensamiento, palabra y obra, Juan Roig sigue invirtiendo, ahora, en una startup especializada en el estudio de la microbiota intestinal. A ver si lo mejoras, Belarra.