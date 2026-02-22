Garantizar servicios para asegurar el futuro de la Zamora rural

El próximo jueves arrancará la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León que, tal y como ocurrió en 2022, volverá a poner el foco en los problemas del medio rural de esta comunidad, pero la realidad es muy distinta cuando las cámaras se apagan y los políticos se van. Treinta días tardó la localidad de Barjacoba, en la Alta Sanabria, en recuperar la cobertura móvil después de que un temporal de viento y nieve provocara una avería en una antena de telefonía el pasado 14 de enero. Los técnicos de la empresa tenían dificultades para acceder a la estación base, en lo alto de la montaña, adonde llegaron finalmente en un helicóptero de la Guardia Civil. La generosidad de la Subdelegación del Gobierno con esta localidad sería encomiable si no hubiera llegado un mes tarde.

Aunque solo sean 43 los empadronados en este pueblo del municipio de Pías, y en invierno haya algún vecino menos, las telecomunicaciones son en 2026 algo tan necesario como la electricidad o el agua potable, y la prolongación del corte afectó a personas vulnerables con sistema de teleasistencia sanitaria. Que en pleno siglo XXI un rincón de Europa, del llamado "primer mundo", permanezca todo un mes sin teléfono ni Internet parece una irrealidad, pero lo ocurrido en Barjacoba es solo un ejemplo de un problema de mayores dimensiones, la progresiva degradación de los servicios en el medio rural.

Esta semana se ha sabido que solo quedan cinco carteros para cubrir 79 pueblos de la comarca de Aliste, lo que ocasiona frecuentes retrasos de hasta cinco días en el reparto. Los sindicatos advertían que la plantilla destinada a Zamora se ha reducido a la mitad en los últimos años, con especial afectación en las zonas rurales, que parecen ser siempre las primeras víctimas de los tijeretazos en lo público. En lo concerniente a la administración autonómica, el servicio que acumula más plazas vacantes en la provincia, concretamente 128, es el de Agricultura y Ganadería, lo que ha llevado al cierre funcional de oficinas comarcales que ya apenas ofrecen atención presencial, tal y como vienen denunciando las organizaciones agrarias, algo que obliga a los profesionales del campo a enfrentarse a unos trámites telemáticos que antes resolvían de manera más sencilla en estas ventanillas tan cercanas a su lugar de residencia y de trabajo.

La retirada o precarización de los servicios básicos genera un círculo vicioso: la pérdida de población reduce la demanda, lo que a su vez justifica nuevos recortes y acelera el declive económico y social, empeorando la sangría demográfica. Por contra, una dotación suficiente y estable de servicios públicos actúa como factor de arraigo, facilita la fijación de población joven y emprendedora y ayuda a mantener vivos los pueblos, y con ello la actividad agraria y el patrimonio ambiental, material y cultural de las comarcas.

Mantener servicios como la telefonía o el correo en zonas de gran dispersión geográfica conlleva un coste extra, pero si las instituciones públicas están verdaderamente convencidas de afrontar el reto demográfico deben asumir que el primer paso es garantizar un mínimo de comodidades a quienes apuestan por residir en un pueblo. Es muy loable el esfuerzo presupuestario para mantener abiertas las aulas rurales o para que el médico visite los consultorios todas las semanas, pero no se deben dejar de lado otros servicios menos vistosos electoralmente pero igualmente necesarios para el desarrollo de estas zonas, como son las telecomunicaciones o la mensajería.

Tampoco hay que olvidar que, aunque sean menos en número, los habitantes de los núcleos rurales pagan el mismo IRPF y el mismo IVA que en una capital de provincia, y a mismas obligaciones deberían gozar de los mismos derechos y oportunidades independientemente del lugar en el que vivan; algo que deberían tener presente quienes desempeñan responsabilidades políticas todos los días, no solo cuando aparecen en la plaza para pedir el disputado voto del señor Cayo. Sería deseable que, al concluir el escrutinio, no se apagara también el interés por garantizar una cobertura móvil digna, un reparto postal ágil, una atención administrativa accesible, carreteras transitables o un transporte público con frecuencias suficientes y horarios acordes a las necesidades. La igualdad entre ciudadanos no puede depender del código postal y quienes aspiren a gobernar deberían tener claro que no se trata de pedir el voto rural cada cuatro años, y menos de hacer populismo, sino de gobernar por el interés de nuestros pueblos los cuatro años completos.