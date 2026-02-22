Nos falta leche (de la buena y de la otra)

Anda el mundo ganadero bastante preocupado por las noticias y estudios que van apareciendo sobre la falta de leche de oveja y cabra. Nos falta leche. Y cada vez más. Hay quien teme que, en el futuro, ya no podamos presumir de nuestros famosos y excelentes quesos y que tengamos que montar las próximas ediciones del exitoso Fromago con leche de fuera, de la Patagonia mismamente, o de las llanuras centroasiáticas, que están más cerca, aunque hablen más raro que en las planicies argentinas.

El caso es que Zamora y Castilla y León y España pierden explotaciones de ovino y caprino (de otros sectores ya hablaremos) y, por tanto, nos llega menos leche autóctona. Y también carne. El lechazo y el cabrito (el de cuatro patas) son ya fauna española en peligro y aspiran a alcanzar en precios al caviar iraní y a las angulas, si es que éstas vuelven al mercado. ¿Las ausencias ovinas y caprinas, mamíferas, inquietan a la sociedad? Me temo que no, que los problemas del campo, pese a que lleguen a la mesa, les entran por un oído y les salen por el otro a la inmensa mayoría de los ciudadanos, urbanitas mayormente. Al fin y al cabo, son cosas de los pueblerinos, de los isidros, que las solucionen ellos, si es que pueden. Y no, de momento, no las ha solucionado nadie, ni los sucesivos gobiernos nacionales, ni las comunidades autónomas, ni los ministerios, ni las organizaciones agrarias, que bastante hacen con denunciar, ni los millones de análisis que vienen realizándose desde el Arca de Noé para acá y que siempre llegan a la misma conclusión: el futuro pinta mal si no se toman medidas.

¿Cuáles? Generalmente, exponen las de Pero Grullo: relevo generacional, mejores precios, explotaciones rentables, tecnificación y unas cuantas parecidas. Lo que esos sesudos estudios no suelen decir es "¿cómo?", es decir cómo se adoptan esas soluciones, quién se responsabiliza, quién apoya, con qué dinero. Y ahí está el intríngulis, la pescadilla que se muerde la cola. Si una granja o un rebaño no dan dinero, ¿quién se va a hacer cargo de ellos?, ¿de dónde saldrá el relevo generacional? Tal vez Abascal tenga la solución si expulsa a todos los emigrantes que hoy trabajan de pastores o cuidando establos y los suple por esos miles de jóvenes que, al parecer, encuentran ideales sus propuestas y van a votarle.

Y hay otra cuestión que, asimismo, ha influido en el deterioro del sector agroganadero y en la vida de los pueblos: el desprecio a lo rural y a este tipo de existencia. Palabras como paleto, cateto, gañán, han hecho mucho daño, más del que nos imaginamos, a las gentes del campo. Si te tratan con ese desdén, con esa postura de superioridad y soberbia, ¿para qué seguir en el pueblo y en la agricultura? Y si encima el oficio no produce para vivir bien, mejor nos vamos a la ciudad donde se atan los perros con longaniza y nadie nos llamará atrasados. Y, claro, bajo estas perspectivas, que ahí siguen tiempo y tiempo, es lógico que hasta las ovejas y las cabras quieran irse a Vallecas, o a Hospitalet o a Baracaldo, o a las Delicias, en Valladolid. Y sin ovejas ni cabras nos quedamos sin leche. Zamora continúa siendo la primera de la clase, pero cada vez con menos producción y con peores expectativas. ¿Cambiará algo ante las voces de alerta y alarma? Lo dudo.

Y lo dudo, porque, en ese terreno, entra en juego la otra leche, la mala. Tenemos muy buena leche, a los quesos me remito, pero tradicionalmente nos ha faltado mala leche, nos hemos dejado comer la tostada sin apenas oponer resistencia. No han sobrado, y nos sobran, victimismo, resignación y fatalismo y nos ha faltado eso, mala leche, para defendernos y enseñar los dientes. ¿Alguien ha protestado en serio alguna vez porque la luz que produce Zamora se aproveche en cualquier sitio menos aquí? Y así podríamos seguir hasta que las ranas críen pelo.

La buena leche, mientras dure, es una bendición. La mala, bien usada, también puede serlo.