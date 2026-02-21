La Zamora que se fue

Hay mapas que mienten. Uno abre un plano de la provincia, ve nombres perfectamente impresos, carreteras finas como cicatrices, líneas azules que parecen tranquilas… y piensa que todo sigue ahí. Pero no. Hay pueblos que ya no están. O mejor dicho, están sin gente. Que es una forma más honda de desaparición.

En Zamora sabemos de eso. Basta acercarse a la zona de los Arribes para entender que el paisaje humano no siempre coincide con el geográfico. Cuando se construyó el embalse de Salto de Aldeadávila, aunque la presa esté ya en la provincia vecina, su influencia alcanzó de lleno a comarcas zamoranas. Lo mismo ocurrió con Salto de Ricobayo, en el Esla. El agua trajo luz eléctrica, progreso industrial, energía para media España. Y también desplazamientos. Casas anegadas. Tierras fértiles bajo el agua. Vecinos obligados a rehacer su vida unos kilómetros más arriba. O a muchos más.

Hay pueblos que literalmente se movieron. El caso de Argusino es casi simbólico. Sus habitantes tuvieron que abandonar el núcleo original por la construcción del embalse de Almendra. El pueblo quedó sumergido. Años después, levantaron otro Argusino en terreno más alto. El nombre sobrevivió. Las piedras, no. Y aunque el nuevo asentamiento devolvió cierta normalidad, algo se rompió en aquel traslado forzoso. No es solo cambiar de casa; es cambiar de memoria. Porque los pueblos no son únicamente un conjunto de fachadas. Son rutinas compartidas. Cementerios donde reposan generaciones. Campanas que marcan la hora aunque nadie mire el reloj.

Y luego está la emigración. Más silenciosa. Más prolongada. Durante los años cincuenta, sesenta y setenta, Zamora perdió decenas de miles de habitantes. No por embalses, sino por oportunidades. Barcelona, Bilbao, Madrid, Alemania, Suiza… eran palabras que sonaban a futuro. Muchos jóvenes hicieron la maleta con una mezcla de ilusión y desgarro. Dejaron atrás campos, ganado, inviernos duros y horizontes anchos. Y el paisaje humano empezó a adelgazar.

Algunos municipios quedaron en mínimos históricos. Villafáfila, hoy conocida por su reserva de aves, llegó a perder buena parte de su población respecto a principios del siglo XX. Lo mismo ocurrió en amplias zonas de Sanabria o Aliste. Casas cerradas. Escuelas vacías. Bares que ya no abren ni en fiestas.

El fenómeno no es exclusivo de Zamora, claro. Pero aquí se siente con una intensidad casi física. Basta pasear por ciertas calles en febrero, cuando el frío aprieta y la niebla se queda pegada al suelo. Hay ventanas que no se abren desde hace años. Portones vencidos. Una sensación de eco. Lo llamamos despoblación. Suena técnico. Aséptico. Pero en realidad es una transformación profunda del territorio.

Cuando un pueblo pierde habitantes, cambia todo. El paisaje agrícola se modifica porque ya no hay manos suficientes para trabajarlo. Las fincas se concentran. Los caminos se cierran. La biodiversidad incluso se altera, porque el abandono rural tiene efectos ecológicos complejos. Más matorral, más masa forestal espontánea, también más riesgo de incendios. El paisaje natural responde al vacío humano.

Y, sin embargo, no todo es declive lineal. En los últimos años han surgido movimientos de retorno, pequeños pero reales. Gente que teletrabaja desde pueblos que hace dos décadas parecían condenados. Iniciativas de turismo rural. Nuevas explotaciones agrícolas más tecnificadas. No es una repoblación masiva -ojalá-, pero sí un matiz en la narrativa.

A veces me pregunto qué queda de un pueblo cuando se va su gente. ¿Las casas? ¿El nombre en el mapa? ¿La memoria de quienes emigraron y todavía dicen "mi pueblo" aunque vivan a quinientos kilómetros? Quizás los pueblos no desaparecen del todo. Se desplazan. Se transforman. Se diluyen en las ciudades que acogieron a sus vecinos. Hay un pedazo de Zamora en muchos barrios de Bilbao o de Barcelona. En acentos que no se han perdido del todo. En recetas que cruzaron provincias dentro de una maleta de cartón.

Los embalses movieron físicamente aldeas enteras. La emigración movió generaciones completas. Y el paisaje humano cambió para siempre. Cuando miramos el agua tranquila de Ricobayo o las llanuras casi infinitas de Tierra de Campos, vemos naturaleza. Pero debajo -o detrás- hay historias de traslado, de adaptación, de renuncia. De resiliencia también, aunque suene a palabra de moda.

Los pueblos que se movieron no siempre figuran en titulares. No hacen ruido. Pero explican mucho de lo que somos. De por qué hay más campanarios que niños. De por qué algunas fiestas patronales se celebran en agosto, cuando regresan los que se fueron. El mapa sigue ahí. Pero si uno escucha con atención, descubre que el verdadero movi miento no fue el del agua. Fue el de la gente.