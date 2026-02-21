En lo particular son Sara Aguado, Gustavo, Miguel, Raúl, Sara García y Jorge. Juntos se llaman "Lignum Sonus" y son más que un simple grupo musical. No sabría cómo definirlos. Porque si es verdad que la música nace para honrar a Dios, ellos, los seis, y no sólo a través de la música, alaban permanentemente a Dios, al que tienen presente no solo en sus oraciones, también en lo cotidiano, en el ocio, en el trabajo, en la risa y en el llanto, en todo lo que mueve sus jóvenes vidas. Han elegido a Dios como palanca y han acertado plenamente.

"Lignum Sonus" es una locución latina que se traduce como "el sonido del madero", no le voy a buscar más acepciones porque ese madero no puede ser otro, no es otro que el madero de la cruz, la que, con todos los pecados de los hombres, llevó camino del Calvario quien también fue hombre sin dejar de ser Dios. En cada partitura que ejecutan con un virtuosismo admirable, "Lignum Sonus" nos transporta a un mundo de emociones, de paisajes sonoros que nos envuelven y nos hacen vibrar.

Tuve la oportunidad de conocerlos a través de Sara Aguado, en el maravilloso pregón de Navidad que, en el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, pronunció el padre Juan José Carbajo. Con posterioridad, tuve el placer de disfrutarlos al completo, en el mismo marco, el salón de actos del Seminario de Zamora, con motivo de la entrega de los Premios San Atilano. Hay algo sublime en su manera de interpretar la música. Luego, son tan cercanos, tan cariñosos, tan solidarios y tan serviciales que te atrapan y te dejan al calor de sus corazones disfrutando de su palabra, de su forma de ver y entender la vida, de su cercanía con Dios.

Si en el salón del Seminario suenan de forma íntima y especial, nada le digo este domingo 22. Se van a presentar oficialmente en Zamora y han elegido la iglesia de La Magdalena. La razón es sencilla, ayudar a la rehabilitación del emblemático templo. Cinco euros y de ahí al cielo escuchando a "Lignum Sonus". Me he convertido en su fan number one. No es para menos. Si como sostenía Beethoven "la música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los sentidos", no cabe duda, es la música que interpreta "Lignum Sonus".