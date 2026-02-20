Residencias públicas, sí

Cuidar de nuestros mayores no es una tarea fácil, queremos que estén felices y bien atendidos, y en casa no siempre es posible por múltiples circunstancias. Sin embargo, las residencias de mayores no están al alcance de todos. El precio de los centros privados es muy alto, y se eleva hasta cifras que casi asustan cuando el futuro usuario no es válido y/o tiene una gran dependencia. Por mucho esfuerzo que quieras (o que necesites) hacer, son cantidades que solo pueden permitirse las familias pudientes.

Por ello, las plazas de la residencia pública de Los Tres Árboles de Zamora son tan necesarias. El centro tiene que seguir funcionando y dando servicio como residencia, su traslado a las nuevas instalaciones debería convertirse en una oportunidad perfecta para ampliar el número de plazas públicas en la capital, creando así más puestos de trabajo y, sobre todo, dando a más personas esa atención que necesitan. En una sociedad cada vez más envejecida y en la que se está apostando por la «economía de los cuidados», las plazas públicas son indispensables (cada vez más) y se van a llenar. Hacen falta más centros de días y también otro tipo de recursos, pero no por ello se puede perder la oportunidad de ampliar el número de plazas públicas en residencias de mayores.

Son muchas las voces que están pidiendo que se mantenga el uso de las instalaciones y CC OO y UGT ponen en marcha la semana que viene una recogida de firmas para pedir a la Junta de Castilla y León que mantenga la residencia abierta. Habrá que ver qué decide el nuevo gobierno que salga de las elecciones del próximo 15 de marzo, pero una cosa está clara: con nuestro granito de arena tenemos que apoyar estos servicios que, por suerte o por desgracia, cada vez son más imprescindibles. Y tal vez hoy puede que personalmente no valores su importancia, pero llegará el día en el que lo harás.