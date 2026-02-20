No es lo mismo el capirote del Ku Klus Klan que el de la Semana Santa

Las derechas han vuelto a poner sus sucias manos sobre el cuerpo de las mujeres para echarles la culpa, disfrazada de disculpa, por vestir en los espacios públicos un niqab que sólo les deja ver los ojos o un burka que vela hasta su mirada.

Proponen leyes que multen a las mujeres vestidas con burka hasta con 20.200 euros. Nada han dicho si van desnudas, en cuyo caso su cuerpo se regulará en las ordenanzas municipales al igual que el de los hombres, salvo el toples que está permitido para éstos en lugares de baño y obras de construcción, piropo español incluido.

Tampoco han dicho nada si no tienen nada de buen gusto que ponerse para un evento, o si tienen que ir de corto o de largo a un acontecimiento importante en función de habituales protocolos establecidos cultural e históricamente como la corbata para los hombres.

Por supuesto que no proponen multas para mujeres que vistan su cuerpo con abrigos de pieles de animales maltratados o en extinción, que eso son cosas de "ecolojetas" y nuevas izquierdas en refundación o refundición.

Por si no estuviera clara la intención racista de la propuesta, tras las multas y en caso de reincidencia en la vestimenta podrían ser expulsadas de España y olé, aunque sean descendientes de Don Pelayo, el que inició la reconquista para expulsar a los musulmanes, de origen vallecano del mismo Madrid, de Aliste patria querida o pertenecientes a la casa real.

Tampoco se dice nada en la propuesta sobre la voluntariedad de las mujeres que visten un burka, en cuyo caso serían responsables de tamaña infracción; o si están obligadas por hombres a llevarlo encima, que serían los responsables del burka y de coacciones, que eso sí debe ser un delito.

El feminismo de Vox vuelve a echar la culpa a las mujeres como pasó en el catolicismo con Eva y la manzana y la serpiente .¡Del género femenino tenían que ser las tres!

Y entre todas las costumbres de los 10 millones de personas inmigrantes -que trabajan en España, repito "trabajan" en España con más o menos derechos laborales- no se les ha ocurrido más que fijarse en la vestimenta de algunas mujeres supuestamente inmigrantes para alertar del cambio de cultura de toca monjil o velo de misa por la del burka o niqab (aclaro que el niqab es similar a las mascarillas de cuando el Covid, que todavía nos ponemos hombres y mujeres responsables para no contagiar cuando tenemos gripe o cualquier infección).

Este es el feminismo de Vox, que comparte en Extremadura la Sra. Guardiola y en el Parlamento el PP con su voto. Un "feminirracismo" (¡qué pasa!, tampoco incluye la Real Academia el término feminazi) que con la disculpa de defender a las mujeres obligadas a taparse todo el cuerpo por una religión de inmigrantes que nos están invadiendo y acabando con la cultura católica de toca monjil, sotana y alzacuellos sacerdotal, birrete obispal o mitra papal, acaba expulsando a quienes no aceptan la cultura española.

- ¿A quiénes?

- ¡A las mujeres con burka!

- Y por qué no a esos hombres vestidos con túnicas, que en sus países no dejan estudiar a las mujeres, ni sacarse el carnet de conducir. Y que vienen a España muchas a veces a acompañar a los reyes de nuestra Constitución, que mantiene el derecho a la monarquía de los nacidos hombres ante las nacidas mujeres, aunque no lleven burka sino uniforme militar...

- ¿Los del mantel de cuadritos rojos y blancos en la cabeza?

- La hiyab o la kufiya, creo que se llaman.

- Y a esos, ¿no los expulsan? ¿O al menos no les cambian la kufiya esa por una boina o sombrero o casco, según la clase social, cuando vienen a España?

- ¡Nooo...! Que son hombres y jeques con dinero. Y compran casas en la Costa del Sol.

Coinciden las derechísimas con otros partidos que justifican la medida para que en los espacios públicos se pueda identificar a las personas, y para ello no pueden llevar la cara tapada, sobre todo por motivos de seguridad. Y tienen razón.

Pero... ¿a quién asusta una mujer con burka?

¿Cuándo se ha visto a mujeres con burka o niqab dando una paliza a un mendigo sin poder identificarlas porque tenían la cara tapada?

¿Cuándo se ha visto a una mujer con burka o niqab tirando piedras a la policía en una manifestación?

¿Cuándo se ha visto a una policía con burka o niqab dando una paliza a presuntos delincuentes en vez de con pasamontañas para no ser identificada por motivos de seguridad ?

¿Cuándo se ha visto a mujeres con burka expulsando a patadas o a tiros a inmigrantes de rostros aterrorizados?

¿Cuándo se ha visto a mujeres con burka violando a un hombre aterrorizado?

¿A quién da miedo una mujer con burka porque no le vemos la cara?

Lo cierto es que a nadie atemoriza una mujer con burka, salvo a las derechas y derechísimas que las utilizan para, en nombre de un feminismo facha, multarlas o expulsarlas para presuntamente defender sus derechos. Pero no expulsan a los imanes y otros hombres que imponen a las mujeres llevar el burka o taparse el pecaminoso pelo.

Personalmente no me gusta el burka, porque tengo mal recuerdo de la combinación de verdugo y bufanda que de pequeña te tapaban hasta los ojos para no enfriarte y no dejaban ni respirar. O para ir a ver las procesiones de la noche, ¡menudo frío hacía antes del cambio climático que dicen que no existe los de Vox! Pero respeto que hombres y mujeres se vistan como quieran libremente.

Por ciento, y hablando de procesiones, para que quede claro en esta ciudad en la que se acerca la Semana Santa: a nadie le preocupa no poder identificar a los cofrades que cubren su cuerpo con túnica y caperuz con el fin de hacer penitencia de manera anónima, y porque no se ha visto a ninguno utilizarlo para delinquir. Pero en otros lugares no muy lejanos y admirados por las derechas en este momento, los miembros del Ku Klus Klan adoptaron algo parecido al capirote semanasantero para no ser identificados en sus delitos de odio y supremacía racial contra los negros. Esos sí daban miedo y no las mujeres vestidas con el burka o el niqab, que a mí me dan pena porque no me gusta y porque creo que en muchos casos no se lo ponen voluntariamente. También me dan pena las que se visten de piel de animales en extinción aunque tengan mejor situación social, o sea, dinero para pagárselo.

Lo que está claro es que el presunto feminismo de la derecha de Vox y el PP no es más que "feminifascismo": racismo y defensa de la expulsión de los inmigrantes que no son explotados debidamente por el capital porque no se les necesita. Y utilizando los derechos de las mujeres como excusa para expulsar a hombres, mujeres y niños del supuesto paraíso occidental.

De nuevo el capitalismo: ¡no es el burka, es la emigración, estúpidos!