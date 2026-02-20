Aguas que ninguna vasija puede retener

Olvidar consiste en dejar de retener en la mente, pero a lo largo de la historia, en estos momentos en que se siguen sufriendo las riadas y otros desastres naturales, ha habido gentes de diferentes culturas que han sabido reutilizar el raro fulgor de las palabras para mantener vivas muchas leyendas con las que nos podemos identificar en nuestros días, para no olvidar por qué ocurren y para que se tomen medidas. Muchas de ellas tienen que ver con el agua que se desborda y con los ríos.

Pocos zamoranos saben que, en la antigüedad, el territorio de la provincia de Zamora era un inmenso mar, pues está demostrado que formó parte, hace unos 450 millones de años, de grandes nichos ecológicos marinos donde han aparecido pruebas fósiles, como las huellas de trilobites en la Dehesa del Puerto, alguna de ellas de más de siete metros, o como los cocodrilos de la Tierra del Vino, por citar algunos ejemplos.

El padre Duero a veces se desborda y ha habido desde siempre grandes riadas, una se produjo en 1579, del 14 al 17 de enero, y causó gravísimos daños y una gran mortandad.

Otra, de las más virulentas, tuvo lugar del 29 al 30 de diciembre de 1860, fue fruto de un gran deshielo, debió de haber grandes nevadas, y llegó a alcanzar a su paso Zamora 4.000 metros cúbicos de agua por segundo. Arrasó Peleagonzalo, se llevó por delante 160 viviendas, quedaron solamente diez en pie, y hubo muchos muertos en Villalazán, donde de las 40 casas del pueblo quedaron cuatro. En Zamora capital se destruyeron 700 edificios, pero, afortunadamente, no hubo muertos.

Para que entiendan y comparen riadas, la de este año de 2026, ha alcanzado solamente 1.400 metros cúbicos por segundo en el momento más álgido.

Por ese motivo, en el mundo antiguo, se solían construir las ciudades en zonas elevadas, alejadas de las orillas de los ríos, y nuestra ciudad fue un ejemplo de ello. Posteriormente se dejó construir en sus orillas y de ahí vienen parte de los problemas que se derivan.

En 1917 el explorador botánico y periodista estadounidense Robert Fiske Griggs fue elegido por la National Geografic Society para ir a explorar en Alaska, en el Valle de las Diez Mil Fumarolas, situado en el Parque Nacional y Reserva Katmai, las consecuencias de una de las erupciones volcánicas más gigantescas conocidas, que formó el volcán Novarupta en 1912.

En dicha expedición le dio nombre a un río de ese Valle, lo llamó Lete, inspirándose en la mitología griega, cuyo significado se identifica con el olvido.

Ya en la Grecia antigua, incluso los filósofos llamaron a Lete, "Ameles Potamos" o río de la Desatención, pues el que bebía su agua, perdía rápidamente todos los recuerdos.

El nombre de ese río, que tiene que ver con el cese involuntario de la memoria, ha aparecido en numerosas obras filosóficas y literarias.

Platón en La República, concretamente en el mito de Er, escribió sobre el río Lete o río de la Desatención, cuyas aguas ninguna vasija puede retener. Todas las almas estaban obligadas a beber una medida de agua al llegar al inframundo o al Hades y, las que bebían de más de esa medida se olvidaban de todo. En esta obra, aparece también una de esas experiencias cercanas a la muerte.

Er murió en una batalla, y diez días después cuando todos los cadáveres eran recogidos, el de Er no se había descompuesto, y descubrieron que estaba vivo. Entonces contó cómo su alma había salido de su cuerpo y había llegado a un lugar maravilloso al que llamó cielo, localizado en la llanura del río Lete y no sabía por qué razón no había bebido de su agua, ni por qué razón su alma había regresado a su cuerpo, entonces es cuando despertó y se vio vivo sobre una pira funeraria.

Por el contrario, también los griegos sabían de otro río, el Mnemosine, muy cerca del anterior, cuyas aguas al ser bebidas hacían recordarlo todo y alcanzar la omnisciencia o el conocimiento de todas las cosas reales o posibles, que eran sólo un atributo de los dioses.

En Galicia, las aguas del río Limia poseían las mismas propiedades que las del río Lete. Se conserva una historia del general Décimo Junio Bruto en la que se recoge un suceso singular, ya que debía cruzar con sus tropas ese río y, se corrió la voz de que todos aquellos que lo hicieran se olvidarían de su propia biografía, por lo que el general, para demostrar que no tenía sentido lo que pensaban, lo atravesó y al llegar a la otra orilla, nombró a cada uno de sus soldados por su nombre. Entonces su ejército cruzó el río sin temor.

Se nos ha olvidado que es un peligro construir a los lados de los ríos y sus orillas o en sus cauces soterrados, porque en épocas lluviosas o de deshielo, siempre el agua vuelve a sus orígenes y se lleva todo lo que interrumpe su cauce por delante, y no es comprensible que, a pesar de saberlo, se siga construyendo en esas zonas.

Olvidar es un gran desastre porque, al perder la memoria que es un puente entre el pasado y el presente, se nos condena a repetir nuestra vida sin historia una y otra vez, y surgen las catástrofes como si fueran agua, que ninguna vasija puede retener.