El tuit de Echenique

Los chicos de la extrema izquierda, es decir los Podemos y compañía tienen una fijación enfermiza con el sexo, con el sexo de las demás. Todos y cada uno de los formantes del Triunvirato que llegó para "asaltar el cielo", son de un terrenal que asusta. No tenemos más que recordar en qué se han quedado Iglesias, Monedero y Errejón. De palabra y de obra han dado y siguen dando muchos titulares. Y Echenique también es de los que riza el rizo sexual.

Cuánto les gustan las redes a los tres de marras. A través de ellas suelen tirar la piedra y esconder la mano. Me explico, lanzan la barbaridad que sea relacionada o no con el sexo y cuando la metedura de pata es flagrante, la borran como si no hubiera pasado nada. Pero ha pasado. Y ha pasado que Pablo Echenique tuvo que borrar un tuit publicado en su cuenta de X en el que compartía una gráfica sobre preferencias sexuales en España. Eso es lo de menos, lo de más sobresalía a renglón seguido ya que la información comparaba los porcentajes de la población general con los de los votantes de Vox.

El exdiputado acompañó la imagen con un comentario en el que destacaba literalmente: "Un 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general", añadiendo además un mensaje que fue el que desencadenó la mayor parte de la polémica: "A partir de ahí, que cada uno haga sus valoraciones políticas". Si algo así se le ocurre hacer a Vox o al Partido Popular, habrían pedido la hoguera para Abascal y la prisión incondicional para Feijóo. Y, luego, estos de la extrema izquierda que se han abonado a todos los programas de televisión donde cabe el debate, nos dan, a los demás, lecciones constantes de moralidad.

La cosa se le fue de las manos hasta el punto de borrar todo lo escrito, después de que en las redes le señalaran como "homófobo". Posiblemente lo sea dada su trayectoria. Las redes van a ser su perdición porque por otro tuit igual de vejatorio y desafortunado, Echenique ha tenido que comparecer en el juzgado. En esta ocasión por presunto delito de odio contra sacerdotes. Que el lector haga su "valoración".