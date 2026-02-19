Ayudar a los demás alivia el dolor propio

Siempre se ha tenido la idea más o menos vaga de que la preocupación por los demás, que se concreta en conductas de ayuda, produce sentimientos de bienestar e incluso alegría en quien realiza ese esfuerzo caritativo o altruista. Pero ahora, a través de estudios realizados con resonancia magnética cerebral, se comienza a demostrar la concreta realidad fisiológica de respuestas neurológicas que, como el dolor, se relacionan directamente con las sensaciones, emociones y sentimientos en las personas que se dan a los demás en la ayuda que precisan.

Así, los investigadores chinos Yilu Wang, Jianqiao Ge, Hanqi Zhang, Haixia Wang y Xiaofei Xie, a través de dos estudios piloto y tres experimentos, llegan a la conclusión de que los comportamientos altruistas pueden llegar a producir un efecto analgésico de reducción del dolor físico; tanto en el dolor agudo, como incluso el crónico que puedan sentir, por ejemplo, pacientes con cáncer u otra enfermedad similar. El resultado de esta investigación se publica en la referencia documental de PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) del 14 de enero de 2020. 117. (2). 950-958.

La explicación no es fácil de entender para el que no esté familiarizado con las ciencias neurológicas, pero, en resumen: estos hallazgos sugieren que llevar a cabo acciones costosas personales para ayudar a otros puede proteger de sensaciones desagradables a los que ayudan.

Ayudar a los demás, como se ve en el funcionamiento del sistema nervioso, es también sano y beneficioso para quien hace el bien al prójimo.