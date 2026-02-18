FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 16/02/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta este lunes "España crece", el nuevo fondo que promueve el Gobierno para continuar el impulso económico que se ha conseguido con los fondos europeos Next Generation puestos en marcha después de la pandemia, durante un acto celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid. EFE/ Kiko Huesca / Kiko Huesca / EFE

Desde el año 2018, cuando Pedro Sánchez se convirtió en inquilino de La Moncloa, con el objetivo de perpetuarse, ha prometido más de 180.000 viviendas publicas y asequibles en diversas ocasiones. Ya se sabe, como reconoce el refrán, que "Prometer y no dar no descompone casa". La promesa presidencial se ha repetido o ajustado varias veces durante los años 2021, 2023 y 2025, hasta este 2026 en el que se ha marcado el objetivo de construir 15.000 viviendas al año para lo que se muestra dispuesto a movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados. Cuidado con lo de "fondos privados", no vaya a ser que esa partida en concreto acabe por salir del bolsillo de todos los españoles. Temblando estoy.

En lo relativo a la vivienda pública que tanto preocupa al líder socialista, llevamos siete años de promesas incumplidas. Precisamente ahora, cuando le ve las orejas al lobo electoral, a pesar de los esfuerzos de Tezanos, Sánchez se lanza al ruedo, no taurino, sino del circo que tiene montado, para, en tono triunfalista, volver a prometer, ¿y van?, más viviendas. El número decrece con el paso de los años. Así y todo, si sumamos las viviendas prometidas a lo largo de estos siete años, hace tiempo que España habría abandonado el furgón de cola de la crisis habitacional.

Madrid. 13.01.2025. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, clausura el foro 'Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar’. En la imagen junto a María Jesús Montero e Isabel Rodríguez / José Luis Roca / EPC

Ni alquileres asequibles, ni compra asequible. No ha hecho absolutamente nada para evitar el desespero de tantos españoles, sobre todo jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda. ¡Si no fuera por los padres! Se lo dice con nostalgia y amor infinito quien siempre vivió bajo techo paterno y bajo el mismo techo, ahora tremendamente vacío por la ausencia de los padres, sigo cobijándome a día de hoy.

Los españoles estamos hasta el moño de promesas que no se cumplen. Queremos hechos, no palabras. Lo malo es que las palabras se las lleva el viento. Encima, la torpeza manifiesta de algunos españoles o puede que una especie de confianza ciega empuja a seguir dando su confianza, en el "examen" de las urnas, a quien más veces ha defraudado, a quien más veces ha mentido.

Ojalá esta vez me equivocara, pero mi intuición femenina y el sentido común me dicen que voy acertada en mi desconfianza. n