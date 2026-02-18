La gran ciudad como factor de empobrecimiento

Durante décadas, mudarse a una gran ciudad fue sinónimo de progreso económico. Las urbes concentraban empleo, industria, oportunidades profesionales y salarios más altos. Vivir donde se producía la riqueza tenía todo el sentido del mundo porque había menos desplazamientos, más opciones laborales y una clara expectativa de ascenso social. Aquella lógica funcionó durante buena parte del siglo XX. Hoy, sin embargo, el escenario ha cambiado de forma radical. Para una parte creciente de la población, vivir en una gran ciudad se ha convertido en una de las principales causas de empobrecimiento estructural. No es un fenómeno exclusivo de España; ocurre en las grandes capitales de Europa, América y buena parte del mundo desarrollado.

El problema es puramente económico debido a que el equilibrio que antes existía entre mayores ingresos y mayor coste de vida se ha roto. El precio del suelo, de la vivienda y de los servicios básicos ha crecido muy por encima de los salarios reales. En muchas grandes ciudades, el gasto en vivienda absorbe ya entre el 40 % y el 60 % de los ingresos netos de un hogar medio. Cuando una familia dedica la mitad de lo que gana a pagar un alquiler o una hipoteca, no está prosperando, está resistiendo; no está construyendo patrimonio ni estabilidad financiera, está sobreviviendo mes a mes.

Conviene recordar que no es lo mismo ganar más dinero que quedarse con más dinero. El nivel de ingresos, por sí solo, dice muy poco sobre la verdadera salud financiera de un hogar. Y en la ciudad contemporánea, para amplias capas de la población, el coste de vivir neutraliza cualquier mejora salarial. En muchas grandes urbes, cualquier aumento de sueldo queda rápidamente absorbido por el encarecimiento del alquiler, por hipotecas cada vez más largas, por mayores gastos en transporte, servicios, impuestos locales u ocio básico. El incremento de ingresos no se traduce en mayor margen financiero, sino en una escalada paralela del gasto fijo. El resultado es una sensación de estancamiento permanente, incluso entre personas con empleos estables y cualificados.

La ciudad ofrece empleo, sí, pero exige a cambio una estructura de gastos rígida y difícil de ajustar. Muchos sueldos que, sobre el papel, parecen razonables o incluso elevados, se revelan insuficientes cuando se descuentan los costes imprescindibles para poder vivir y trabajar en ese entorno. La aparente prosperidad se diluye en pagos recurrentes, dejando poco espacio para el ahorro, la previsión o la libertad financiera. Esa es una de las grandes paradojas de la economía urbana actual: ingresos más altos, pero menor capacidad real de avanzar.

Curiosamente, este cambio fue detectado hace tiempo por las empresas. Desde hace décadas, la industria comenzó a abandonar los centros urbanos. Las fábricas se trasladaron a las afueras, a polígonos industriales o directamente a otros territorios. No fue una decisión estética ni política, sino económica. El suelo era más barato, los costes operativos menores, la logística más eficiente y las restricciones menos asfixiantes. La ciudad dejó de ser un espacio productivo para convertirse, progresivamente, en un gran centro de consumo, servicios y especulación inmobiliaria.

La paradoja más evidente es que las ciudades expulsaron la producción, pero siguieron atrayendo población. Hoy, muchas grandes urbes funcionan como auténticas trampas financieras para las rentas medias y bajas. Ofrecen oportunidades laborales, pero al precio de una precariedad silenciosa: hogares sin capacidad de ahorro, endeudamiento crónico, retraso en decisiones vitales y una dependencia absoluta del salario mensual. Desde un punto de vista financiero, eso no es progreso, es vulnerabilidad.

Este diagnóstico contrasta con lo que aún sucede en ciudades medias y territorios menos tensionados. Decía en una de mis recientes tribunas en este diario que, en lugares como Zamora, todavía es posible mantener una relación razonable entre ingresos y coste de vida. La vivienda no actúa como un mecanismo automático de empobrecimiento, el peso del gasto fijo es más asumible y la capacidad de ahorro, aun modesta, sigue existiendo. No se trata de afirmar que todo sea fácil ni de ignorar los retos demográficos y económicos, sino de reconocer que el modelo urbano no es homogéneo y que no todas las ciudades han roto el equilibrio financiero básico de los hogares.

Durante años se ha asociado vivir en una gran ciudad con éxito, modernidad y estatus. Esa narrativa sigue vigente, aunque los números ya no acompañen. Muchas personas permanecen en ciudades que no pueden permitirse porque “es donde está todo”, sin detenerse a calcular el coste real de esa decisión. No solo el precio de la vivienda, sino el conjunto: transporte, impuestos locales, servicios, ocio caro, tiempo perdido en desplazamientos y un nivel de estrés que también tiene un coste económico y personal.

Desde una perspectiva financiera clásica, el objetivo no es maximizar ingresos brutos, sino patrimonio neto y estabilidad a largo plazo. Y aquí es donde el modelo urbano actual falla. Un salario algo menor en una ciudad como Zamora, o en otras ciudades intermedias, puede traducirse en mayor ahorro, menor endeudamiento y una vida más equilibrada. Menos gasto fijo es más margen de maniobra. No es romanticismo rural ni nostalgia del pasado, es simple aritmética.

El mercado inmobiliario urbano, además, se ha desconectado de la economía real. La vivienda ha dejado de ser un bien de uso para convertirse en un activo financiero global. Fondos de inversión, grandes patrimonios y capital internacional compiten por el mismo recurso que necesitan los trabajadores para vivir cerca de su empleo. El resultado es una presión constante al alza de precios. En este contexto, resulta razonable plantear una reflexión serena, especialmente para quienes viven asfixiados por el pago de su vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. ¿El lugar donde se vive mejora o empeora realmente la situación financiera? ¿Cuántos años de trabajo se destinan exclusivamente a pagar metros cuadrados? ¿Existen alternativas geográficas más racionales? Cambiar de lugar no es sencillo, pero ignorar el impacto financiero del entorno es una forma lenta y silenciosa de empobrecimiento.

El futuro apunta, además, hacia una mayor descentralización. El teletrabajo, la digitalización y la pérdida de centralidad de muchas actividades productivas reducen la necesidad real de vivir en grandes ciudades. Sin embargo, el coste de hacerlo sigue aumentando. Frente a ese modelo, territorios como Zamora parten con la ventaja silenciosa de que ofrecen vivienda asequible y rentable, tiempo, espacio y un coste de vida que no devora el salario. No es una cuestión de pasado o de nostalgia, sino de viabilidad económica y de calidad de vida.

Durante mucho tiempo, la gran ciudad fue una palanca de ascenso social. Hoy, para muchos, se ha convertido en un lastre financiero. En cambio, ciudades medias y entornos menos tensionados conservan la posibilidad real de vivir, trabajar y ahorrar sin estar permanentemente al límite. Reconocerlo no es renunciar al progreso, sino redefinirlo. Porque, en economía y en la vida, prosperar no consiste en vivir donde todo cuesta más, sino donde el esfuerzo vuelve a tener sentido.