Primero conquistaremos Madrid y luego conquistaremos Berlín. No lo escribió así García Lorca ni lo cantó Morente ni lo entonó Leonard Cohen, aunque los tres jugaron al escondite con frases parecidas y coincidieron en el mensaje universal de que los débiles tienen derecho a soñar y las palabras a danzar encapsuladas en un triste vals vienés o en una seguiriya jonda. Las mascaradas zamoranas lucirán sus caretas el sábado en la capital de España y extenderán una pancarta invisible en la Puerta del Sol con este lema: “Queremos ser lo que fuimos pero sin olvidar lo que seremos”.

Este es el mensaje que hay que trasladar a Madrid el fin de semana, que las mascaradas son una de las pocas cosas vivas que quedan en la España Abandonada. Vestigios coloristas de un pasado de miseria repleto de vitalidad, cuando la cultura rural, rebozada en animismo y mitos agrarios, era la medida absoluta del minúsculo mundo conocido: no había muchos bienes porque no había necesidades, que aún no estaban inventadas. La celebración servía para hacer comunidad, qué el grupo era lo único que podía salvar por un tiempo a hombres y mujeres de la muerte.

Con las “calantroñas” enhiestas y los visparros en disposición de ataque, cargaremos primero con talanqueiras, caballicos, pajaricos, zamarrones, diabluchos y atenazadores. Y al que todavía se resista le mandaremos la infantería comandada por filandorras, carucheros, birrias y madamas. Y si no se rinden, le enchufaremos una razia de tafarrones, molacillos, toros y vacas bayonas. Y ya, al final, si hay que rematar a los más resistentes, azuzaremos a zangarrones y fieras corrupias, como lupercos desatados, para que lo hagan con vergajo, látigo, tridente y lo que se preste.

Se van a enterar en Madrid. Hartos estamos de que no se nos considere, de que se nos desprecie, de que no se nos valore a pesar de que nos han robado a nuestros jóvenes. Generamos muchas de las bocanadas de energía que consumen, los alimentos que comen ¿De qué nos sirve proteger el oxígeno que respiran y encapsular y secuestrar el carbono? Le hemos cedido una buena parte de nuestros derechos ¿y qué?, ni lo reconocen.

Madrid nos ha absorbido y encima se engalla y nos anula. ¡Se van a enterar los madrileños que pillemos despistados el fin de semana¡ ¡Qué nadie se llama a engaño! Primero conquistaremos Madrid, después Berlín y a la vuelta París y lo que venga. ¡Ah y qué se prepare Nueva York, la bombardearemos con ceniza! ¡Ha empezado la rebelión de las mascaradas!n