Sexo, drogas y rock and ricos

Dado que los dos instintos básicos que tiene la especie humana, en cuanto que sus componentes son animales, son "el instinto de supervivencia y el de la búsqueda de placer sexual", no debe de extrañar lo más mínimo que los más ricos traten de garantizar la satisfacción de ambos instintos con el poder que les da su dinero.

Por eso, rasgarse las vestiduras ante lo que se está descubriendo gracias al caso Epstein es grotesco ¿O en qué cree usted que se gastan su dineral los poderosos y los corruptos de andar por casa?

El caso Epstein es el de un señor que con su riqueza generó un mercado de sexo degenerado (en una de las Islas Vírgenes) en el que han aparecido como adictos gentes de alcurnia, personajes de las noblezas y de las riquezas.

Nada de extrañar porque ¿para qué se quiere el dinero en abundancia, y el poder que da, si no es para eso? El poder lo usan los potentados para garantizarse aquello de lo que se le priva al pueblo. Porque con dinero se pueden tener guardaespaldas, transportes exclusivos, "soluciones habitacionales" inmejorables y además los mejores médicos del mundo; con lo que el instinto de supervivencia está bastante satisfecho.

Y respecto al instinto que nos empuja a buscar ese placer que proviene del sexo no te digo nada (lo sabes de sobra). A más dinero más mamoneo.

Dinero=Poder=Libertad. Por eso ese poder que da el dinero y ese dinero que da el poder, estableció, a lo largo de la historia, por poner un sólo ejemplo, leyes como el célebre "derecho de pernada". Si, ese derecho del Señor Feudal (el cacique de la zona) a desvirgar a la futura esposa de cualquiera de sus súbditos. Demostración irrefutable de lo dicho.

Por cierto, aprovecho para defender el apellido Borbón (aunque no soy monárquico). Al pobre Rey Emérito, y a sus antecesores y antecesoras (si, también a las reinas) tras contarnos sus correrías (¿de ahí viene lo de correrse?) les cargan el sambenito de que los Borbones son así, porque lo llevan en la sangre.

Pues no, no es una cuestión hereditaria, es que ¿para qué quiere un super poderoso su poder si no es para "coger"?

Y mientras, el pueblo a dos velas porque la promiscuidad es pecado (religioso o cultural).

Respecto a las drogas decir que, como muy bien ha contado un inspector de policía español en un libro que tampoco recuerdo, es una batalla perdida. Según él y toda su vida profesional dedicada a perseguir esas mafias, por cada gran alijo que se incauta, miles de toneladas llegan a los consumidores (al desgraciado pueblo que tiene todo prohibido). Generando encima ese mercadeo dos tipos de bandas: las de los traficantes y las de los desesperados que acaban delinquiendo para obtener su dosis.

El consumo de droga debería estar permitido y regularizado, porque pierde menos la sociedad con la aparición de "drogadictos anónimos" que con mafias despiadadas y cada vez más poderosas.

No se si vieron ustedes la serie "Fariña" sobre la droga en Galicia, basada en hechos reales. En ella hay una escena alucinante que muestra un amplio almacén, tan repleto de billetes, que al abrir la puerta estos se derraman por el exterior.

Ese dinero negro es tan inmenso que permite comprar políticos, jueces, policías, religiosos, periodistas, matones, militantes, etc. en cuanto que son humanos y pueden caer en la tentación como cualquier hijo de vecino. Incluso puede comprar traidores.

Para evitarlo habría que considerar el dinero negro como "blanco": para que circule, pague impuestos y deje ver el plumero de algunos.

Porque la gente cuanto más dinero tiene más fácil es que caiga en la tentación de querer aún más ¡para mantener el nivel de vida de la vidorra! Que es muy caro

Todos creemos que con que nos tocara un millón a la lotería bastaría. Pero ojo, ¡cuanto más dinero se tiene más se quiere!