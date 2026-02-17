Antes de que 2026 siga avanzando en el calendario, no está de más recordar que vivimos, sin reconocimiento alguno y sin darle la debida importancia, el Año Internacional de la Mujer Agricultora. La ONU lo ha proclamado así, reconociendo el papel esencial de las mujeres en la producción agrícola y denunciando a la vez que, pese a su trabajo constante, apenas son propietarias de una pequeña porción de las tierras de cultivo en el planeta. No hace falta que lo diga a ONU, sabemos que eso es así, aunque no viene del todo mal que se nos refresque la memoria. No se puede silenciar el papel de la mujer en el agro.

Me encanta leer a mi vecina de página, Bárbara Patricia Palmero, ganadera y escritora, por su valentía, por su erudición y porque siempre da en el clavo con sus criterios y opiniones referentes al mundo de la agricultura y ganadería con un dominio, con un conocimiento que denota su raza. Gracias a mujeres como Bárbara, que hace honor a su nombre, en el sentido más cabal del mismo, siempre que publica su extensa columna, a su legión de lectores nos hace volver la mirada hacia esa inmensa teoría de mujeres que, con su trabajo silencioso y constante, sostienen el campo, a pesar de que siguen enfrentándose a enormes desigualdades.

El asunto no es un tema baladí cuando, en España, cerca del 40% de la mano de obra agraria familiar son mujeres. Este porcentaje se incrementa en el sector ganadero, donde la presencia de las mujeres es prácticamente equivalente a la de los hombres. De todo esto, Bárbara, con mayor conocimiento de causa, da cien vueltas al más pintado. Porque lo bueno y lo malo lo vive, disfruta y sufre en primera persona. Me gustaría que las instituciones consideraran la celebración de este Año Internacional, dando a las mujeres agricultoras y ganaderas de Zamora el lugar que les corresponde. Tantos premios, lo digo muy a menudo, como se entregan tontamente, y sin embargo se da de lado, por olvido o por vaya usted a saber qué, a estas bravas mujeres que merecen respeto y consideración.

Ojalá que por lo menos en esta edición se reconozca, valore y apoye, también internacionalmente, a las mujeres que sostienen la agricultura en sus países y zonas rurales.