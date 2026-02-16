Las carreteras en Sanabria presentan condiciones complicadas y no sólo a causa de las intensas nevadas. Las carreteras de Zamora, y muy especialmente la A-52 entre Requejo y Mombuey y la Nacional 122 que va a Alcañices, están echadas a perder. Se observa fácilmente a vista de pájaro o de dron, y se sufre diariamente circulando por ambas. Las dos son de titularidad estatal. Circular por según qué carreteras de Zamora es toda una aventura de la que no siempre se sale indemne. Cuando no te cargas ruedas, llantas, amortiguadores y todo lo susceptible de cargarse a causa de los socavones, acabas semi entoñado en uno de esos agujeros negros del paisaje lunar en el que se han convertido las carreteras de Zamora.

Los usuarios de las mismas están más que hartos. En España la autoridad pertinente no da la debida prioridad al mantenimiento. Luego pasa lo que pasa en el ferrocarril y en la carretera. Hay que invertir más en lo nuestro y dejar de enviar tontamente millones a proyectos que vaya usted a saber y que, presuntamente, se desarrollan en medio mundo. El grave deterioro de las carreteras zamoranas, como muchas del resto de España, clama al cielo y necesita inversión.

Cientos de conductores sufren las consecuencias ante la multiplicación de los baches en una red que todavía se deteriora más a causa de las sucesivas borrascas. Algo no se hace bien en su construcción, por no vigilar como se debiera, cuando se vienen abajo con tanta facilidad. O se emplean pésimos materiales o las subastas benefician a las ofertas más baratas y así nace luego la criatura, un engendro de asfalto del que avisan sobre todo los camioneros que tienen que ir y venir por ellas jugándose el tipo.

Son tantas las calzadas en mal estado que se han hecho comunes en cientos de ellas esas señales de color amarillo que lo advierten, hasta el punto de que las situaciones de riesgo se han extendido como una gran mancha de aceite por toda España. La A-52 y la Nacional 122 son dos de los miles de ejemplos que ponen los afectados avisando del peligro. El Ministerio del "d-eficiente" e "ineficaz" ministro Puente no sé para qué sirve. Ha fallado a los españoles en todo. Muchas infraestructuras y ninguna capacidad para mantenerlas.