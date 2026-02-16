Óscar Puente y el peligroso abandono de las carreteras estatales

El mantenimiento de las carreteras que pertenecen al Gobierno en la provincia de Zamora en los últimos años es del todo insuficiente. En la provincia nos movemos principalmente a través de cinco carreteras nacionales, tres de ellas en forma de autovía: la A-11, de Zamora a Valladolid; la A-66, dirección norte pasando por Benavente; y la A-52, desde Benavente en dirección a Sanabria.

Capítulo aparte merecen la N-631, la que sube a Sanabria, que es un claro ejemplo de las obras infinitas que nunca terminan; y la N-122, que atraviesa de este a oeste desde Valladolid hasta Portugal, conocida como esa nacional que el Gobierno de Sánchez se niega a convertir en autovía, como si los zamoranos no lo mereciéramos o como si la unión de Zamora con Portugal no fuera estratégica ni prioritaria.

Planteo al lector una reflexión: ¿quién no está de acuerdo con la siguiente afirmación? La negligencia continuada de un Gobierno en la conservación y mantenimiento de las infraestructuras puede provocar accidentes o la muerte de inocentes.

Lo hemos visto hace apenas unas semanas con los accidentes ferroviarios en Adamuz y en Gelida, con el dramático resultado de 47 fallecidos y el dolor de sus familias. Mi más sentido pésame para todas ellas y el recuerdo perpetuo de su pérdida. Descansen en paz.

Esta realidad puede trasladarse perfectamente a las carreteras de titularidad estatal por las que circulamos a diario. En el caso de las carreteras nacionales en la provincia de Zamora, la situación es especialmente preocupante y peligrosa.

En los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente han reducido drásticamente la inversión en el mantenimiento de infraestructuras. También en Zamora.

Que el ministro Óscar Puente no está cumpliendo con su responsabilidad es algo que ya nadie duda. En su labor como ministro ha dedicado más tiempo a las redes sociales que a su verdadera función: garantizar que el sistema de transportes en España esté en perfecto estado.

El ministro tuitero ha concentrado su esfuerzo exclusivamente en mantenerse en el sillón y en sostener a Sánchez en La Moncloa. El dinero se ha ido más en mordidas en el Ministerio de Transportes, en la contratación de señoritas y en las juergas de Ábalos, que en priorizar la seguridad de las personas y el mantenimiento de las infraestructuras.

Puente afirmó hace unos meses que el tren estaba viviendo los mejores momentos de su historia bajo su gestión, e incluso anunció la intención de ampliar la alta velocidad a 350 km/h en algunos tramos. Sin embargo, la realidad le ha devuelto a su propia falta de gestión y de inversión.

Alberto Núñez Feijóo denunció esta semana en el Congreso que ocho instituciones distintas habían advertido del riesgo inminente de accidente ferroviario, pero el ministro prefirió hacer oídos sordos.

Desde el Ministerio de Transportes se ha jugado con nuestra seguridad, con la de millones de españoles. La realidad es que Puente vigila más las redes sociales que las carreteras nacionales o la red ferroviaria.

Desde la Asociación de Auditores de Seguridad Vial (Asevi), al igual que en su momento hicieron los maquinistas de los trenes, se ha expresado en múltiples ocasiones la profunda preocupación por la situación de la seguridad vial en las carreteras españolas, también en la A-52 y en la N-122. Por ellas circulan cada día miles de zamoranos, transporte pesado, familias, trabajadores y servicios de emergencia.

Ante esto, el Gobierno de Sánchez no está haciendo nada eficaz: parche tras parche que no solucionan el estado lamentable y peligroso de estas vías. ¿Por qué no se ha informado a los zamoranos de cuántos puntos negros existen en la red viaria estatal? ¿Se ha realizado alguna auditoría real de la situación de las carreteras nacionales desde el punto de vista de la seguridad vial? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Está actuando el Gobierno con urgencia en los tramos con mayor concentración de accidentes? ¿Se está invirtiendo lo necesario en el mantenimiento y conservación?

Vuelvo a preguntarme: si no se ha destinado dinero suficiente al mantenimiento de carreteras como la N-122 o la A-52, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué se ha invertido el dinero de todos? ¿Dónde ha ido el dinero de nuestros impuestos? Con Sánchez pagamos más impuestos que nunca, la vida está más cara que nunca y, sin embargo, las carreteras nacionales llevan siete años sin un mantenimiento adecuado.

En estos siete años de Gobierno de Pedro Sánchez y con los ministros Ábalos y Puente, lo que hemos tenido es, claramente y con números en la mano, menos inversión en conservación y mantenimiento de las carreteras nacionales y un aumento del riesgo para la seguridad vial.

Da miedo pensar que la seguridad de los zamoranos y de los españoles dependa de una gestión que no prioriza lo esencial. Porque la negligencia en la gestión pública puede terminar en los tribunales cuando hay vidas en juego.

El accidente ferroviario de Adamuz puede acabar judicializado y entonces se depurarán responsabilidades más allá del debate político. Eso mismo podría ocurrir en la N-122 o en la A-52 si no se actúa a tiempo. A la N-122, en la comarca de Aliste, ya la llaman la "carretera de la muerte". Y eso no es una amenaza, es una advertencia democrática: el poder no está al margen de la ley.

Lo advirtieron los usuarios del tren Madrid-Málaga. Lo advirtieron los maquinistas. Lo están advirtiendo asociaciones y medios de comunicación: el deterioro crítico de estas carreteras nacionales es un peligro real para la seguridad vial y para la vida de los zamoranos. ¿Y Sánchez y su incompetente ministro Puente qué harán? ¿Va a poner remedio inmediato el Gobierno de Sánchez a esta peligrosa situación? ¿Hará algo el subdelegado del Gobierno en Zamora? ¿Actuarán los parlamentarios socialistas zamoranos o mirarán hacia otro lado, como siempre hacen? En Zamora no queremos más accidentes evitables.

Para finalizar, recuerdo unas palabras pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo en el Congreso:

"Gobernar es asumir responsabilidades y gobernar con responsabilidad, especialmente cuando están en juego la seguridad y la vida de las personas".