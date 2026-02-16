Jesús Fuentes (In memoriam)

"Tengo que presentarte a mi amigo Jesús Fuentes. Es otro intelectual como tú". Estábamos paseando por Toledo, a la salida de una reunión, y quien así hablaba era Paco Ortiz, mi primer cliente en el ámbito de la consultoría. Era la primavera de 2002, yo acababa de entrar en el sector y, en efecto, pocas semanas después conocí a Jesús Fuentes. Jesús era un por aquel entonces un alto funcionario de la Junta de Comunidades, un hombre culto y afable, enamorado de su Toledo natal. Enseguida nos hicimos amigos. Por aquella época yo tenía bastantes proyectos en Castilla-La Mancha y eso nos permitió mantener un contacto cercano durante años. Siempre buscábamos un hueco para almorzar, muchas veces con nuestro querido Paco, su hermano del alma. Jesús era un hombre de esa generación nacida pocos años después de la Guerra Civil y cuyo trabajo y tesón cambió (para siempre) la historia de nuestro país. De familia humilde, trabajó para pagarse sus estudios y fue una persona clave en el nacimiento y la configuración política y administrativa de su región, de la que fue su primer presidente en 1983. Como buen hombre de la Transición, Jesús fue siempre un hombre de acuerdos, de entender que la discrepancia no descalifica a ningún interlocutor, y que la discrepancia no imposibilita la amistad. Castellano viejo, Jesús conocía muy bien nuestra región, la Castilla del Duero; su suegro era de Valladolid y El Norte de Castilla había sido siempre su periódico, así que nada de lo que ocurría por estos lares le era ajeno. Con los años, hizo de Zamora también una de sus patrias, como habría escrito Borges: fascinado por las Edades del Hombre y por la belleza de la perla del Duero, visitó también varias veces Sanabria y siempre habló con admiración de la política sobre el patrimonio de la región, tan alejada de la desidia que veía en la suya. Muchos lectores lo conocerán porque desde hace varios años publicaba sus reseñas en la sección "Literatura de la Diáspora" de este periódico.

Gracias a él y a lo largo de los años, comprendí que la capital mítica de España siempre será Toledo, reducida ahora a la condición de sede de las instituciones de una comunidad autónoma. Descubrí en varios viajes, muchas veces acompañado de amigos como Óscar Jaime, Nieves y Mario o Jorge Moreta… y las últimas veces con mi mujer, que Toledo es una ciudad, y no es un tópico, que no se acaba nunca. Paco Somoza en Zamora es lo más parecido que hay para entender lo que Jesús Fuentes era en Toledo. Íbamos por el casco, llamaba a una puerta y la vecina le abría con naturalidad para enseñarnos algún patio, una fuente, lo que fuera. Nos fue enseñando, por oleadas, varios Toledos: el judío, el árabe, el visigodo, como nos fue enseñando El Greco, un pintor premoderno sin el cual no entenderíamos el arte actual. ¿Cómo olvidar quién fue Victorio Macho y lo que suponen los atardeceres en la Roca Tarpeya toledana…?

Pero no solo fue Toledo, o su región. Jesús es una de las personas con las que aprendí a leer. El azar nos mezcla con personas a las que podíamos no haber conocido nunca. Esa es la maravilla y lo único realmente diferencial del mundo urbano: te permite cruzarte con gente por la que no habías preguntado. Es lo único de lo que carece el medio rural: "El aire de la ciudad hace libre al hombre", explica la exposición de motivos de la primera ley de bases del régimen local, esa que Jesús votó en su momento como miembro de las Cortes Generales. Esa exogamia que la ciudad promueve compensa todos los sinsabores, toda la soledad y todo el olvido que acarrea la vida en la gran urbe. Jesús me descubrió muchos mundos a través de autores que yo desconocía. En eso consiste ser el maestro de alguien: en señalarle con el dedo lo que ha de leer, lo que ha de visitar, para no perderse en este mundo lleno de impostores y de ruido. Si sé quién soy, como diría nuestro inmortal judío de Cervantes, es porque he leído a Ivo Andric, a Danilo Kis, a Sándor Márai o a Kapuściński. Es porque leímos a medias casi todo lo de Paul Johnson o lo de Robert Kaplan. Es porque revisé de su mano el mito de Santiago…

Jesús fue socialista toda su vida. De los mejores. Cuando se jubiló, publiqué en este periódico un homenaje comparando su trayectoria con la de su folclórico sucesor, lamentando que perfiles como el suyo no se hubieran consolidado en la vida pública española después de la Transición. Si en alguien tenía sentido la expresión de Indalecio Prieto, de ser "socialista a fuer de liberal", era en Jesús, que además, a diferencia de muchos de sus compañeros de partido, era progresista pero no "novedosista", que es el credo que desde hace años abrazan muchos socialdemócratas en todo el mundo.

Desde que lo conocí, gozó siempre de una mala salud de hierro. Hace más de veinte años tuvo un accidente grave de circulación que se saldó sin males mayores, a Dios gracias. En el hospital juraría que le regalé el Danubio de Claudio Magris. Ahí hay una cita que cito siempre que explico mi relación con amigos como Jesús, como David, como Enrique o como Miqui: "Lo que nos hace realmente cercanos a una persona no es tener las mismas respuestas que ella ante las cuestiones fundamentales, sino plantearse las mismas preguntas".

Fundador de las tertulias en Barandales, nos vimos a finales de diciembre, y pasamos un día maravilloso en Toledo, como si el destino nos hubiera citado para despedirnos. Visitamos la Biblioteca regional, que nos enseñó en su condición de presidente de su Asociación de Amigos; intercambiamos vino y hablamos de libros, claro, como siempre, en una feliz sobremesa con Paco y con Manu Sevillano, toresano que también sonará al lector de este periódico. Nos despedimos con muchos planes, pero ya no volvimos a vernos. Jesús Fuentes Lázaro falleció en Toledo el sábado 7 de febrero, tras una rápida y devastadora enfermedad que no dio la cara hasta los últimos días. Deja un recuerdo imborrable en su ciudad, en su provincia y en su región. Al día siguiente nos acercamos a abrazar a Nines, su esposa, a Jorge, su hijo, a Begoña, su nuera, y a decirle a Salomao, su único nieto, que su abuelo fue lo mejor que se puede ser en la vida: un hombre bueno.

Y así te recordaremos siempre, caro amigo.