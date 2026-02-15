Con el agua al cuello y sin saber qué hacer

El agua ha puesto contra las cuerdas la capacidad de resistencia de una provincia que rara vez se había tambaleado ante un incremento hídrico. Zamora se ha salvado por los pelos, aunque ha tenido que sufrir carreteras sumergidas, riberas anegadas y un más que previsible impacto negativo en las tierras de labor que no hace sino apuntillar a un sector primario que está lejos de levantar la cabeza. Pero las desgracias ocurren. A menudo, cada vez más, los ríos se desbordan sin control, las danas se producen, las filtraciones se suceden y todo aquello que el ser humano construyó sin tener en cuenta la naturaleza comienza a pender de un hilo. Basta con mirar a Andalucía, al Mediterráneo o a la vecina Portugal para poner las barbas a remojar. Y si los elementos van a mostrar su peor cara, conviene estar preparados.

Los vecinos de media Zamora tienen todavía el miedo metido en el cuerpo. Y no es para menos. En cuestión de horas, los cauces de una docena de ríos pasaron de la normalidad a la voracidad, arrastrando en sus crecidas todo lo que encontraban a su paso y poniendo en serio riesgo las viviendas de municipios de Sanabria, Aliste, Los Valles, Pan y Campos. En la capital, el incremento de caudal se contuvo al saltar la barrera de los mil metros cúbicos por segundo, pero el simple aspecto del río Duero, bravucón e indomable a su paso bajo unos ojos del Puente de Piedra reducidos a su mínima expresión, bastaba para imaginarse qué podría ocurrir en una situación de descontrol.

Cuando se habla de catástrofes naturales, pocas cosas hacen más daño que la falta de información. Y ocurre lo mismo en materia de prevención. El pasado mes de noviembre, el alcalde de Melgar solicitaba por enésima vez a la Confederación Hidrográfica del Duero la limpieza de dos caños llenos de vegetación que desaguan las escorrentías de la lluvia directamente al río Tera y donde la acumulación de troncos, maleza y sedimentación amenazaba con provocar una riada por el casco urbano. Pese a su grito desesperado, la respuesta que obtuvo de María Jesús Lafuente, presidenta del órgano, fue que "medidas que antes se consideraban adecuadas pueden no ser la solución más conveniente ahora". Una frase que deja entrever un cambio de paradigma en la gestión de los cauces, pero que no desvela cuál es, en consecuencia, la solución que sí resulta ahora más conveniente.

Al organismo de la cuenca le pitan los oídos este invierno. Y es que, desde hace tres meses, faltan dedos en las manos para contar los municipios que han salido a la palestra, utilizando el derecho al pataleo como último recurso, para exigir una limpieza integral de los cauces al paso por los núcleos urbanos. Pero las peticiones están cayendo en saco roto. La Diputación Provincial de Zamora tiene paralizado medio centenar de solicitudes para llevar a cabo este tipo de actuaciones por el retraso en la concesión de autorizaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Y en muchos de esos casos, tal es el de Villárdiga, ya es tarde.

El organismo de la cuenca trabaja en un documento marco para 2028-2033 que apuesta por la recuperación de los cauces naturales de los ríos en la provincia de Zamora. Los cursos, dice el texto, están demasiado maleados por la acción humana y elementos como los azudes, las motas, las aceñas o las presas tensionan el sistema hasta incrementar de manera exponencial el riesgo de inundaciones. Pero, quizá, lo más llamativo es el apartado en el que reconoce que los sedimentos, movilizados en épocas de caudales altos, configuran la estructura del río y proporcionan riqueza a sus vegas. Si este es el camino a seguir, si la apuesta es por no limpiar para enriquecer el ecosistema, se antoja imprescindible explicárselo con pelos y señales a todos los alcaldes de los municipios ribereños. No hacerlo, y además negarle sistemáticamente el permiso para purgar sus arroyos, es multiplicar el daño.

Hace apenas un lustro, la Confederación Hidrográfica del Duero actualizaba sus mapas de inundabilidad hasta dejar media ciudad de Zamora en riesgo potencial de avenida cada cincuenta años. Una amenaza extensiva a zonas conflictivas de todo el sistema de afluentes del Duero repartido por la provincia. Aquel cambio de paradigma sobre el peligro de riadas levantó ampollas entre los vecinos, torturó a los ayuntamientos e incluso supuso la marcha de Leche Gaza de la capital hacia Coreses por no poder ampliar sus instalaciones al encontrarse en uno de estos puntos señalados. Pero el organismo de la cuenca se mantuvo firme e inflexible, y la tragedia de Valencia terminó por darle la razón.

En aquella ocasión, la política de comunicación fue clave para que la Confederación mantuviera el pulso en pos del bien común. Hoy, es la falta de comunicación la que está asfixiando a los pueblos, con el agua hasta arriba y sin saber qué hacer.