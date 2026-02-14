El virus que viene

Estamos en la obligación de conocer los virus que pululan por el mundo globalizado y conocer su incidencia en España, no nos vaya a pillar la llegada de alguno de ellos con el paso cambiado. La atención mundial se centra en el virus Nipah, una enfermedad infecciosa zoonótica que apareció por primera vez en cerdos domésticos en Malasia y Singapur, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, y que obligó a sacrificar a más de un millón de cerdos para ser controlada. Su potencial zoonótico es devastador. Pues bien, el virus Nipah vuelve a causar preocupación a las autoridades sanitarias de medio mundo, menos a las de España.

Que Dios nos pille confesados. Me explico, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias ha asegurado que la probabilidad de que España registre un caso autóctono del virus Nipah "es remota", pese a los recientes brotes en Bengala Occidental e India donde se confirmaron dos casos en profesionales sanitarios y alrededor de 750 personas resultaron afectadas. ¿No le suena eso de la posibilidad "remota"? Efectivamente. Le recuerda a Fernando Simón, quien fuera la figura más visible del Ministerio de Sanidad durante la pandemia de Covid-19 en España, el mismo que estuvo en el centro de diversas controversias, por minimizar los riesgos. ¿Recuerda?: "España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado".

Pues bien, Simón es el director del Centro de Alertas, la misma persona que ahora ha asegurado que "aunque podría registrarse algún caso importado, el riesgo actual para la población de España sería muy bajo". ¿Puede repetirse la historia? Sería tremendo.

No es menos cierto que el informe de marras recuerda que si bien la enfermedad por el virus Nipah es una "zoonosis emergente y grave", esta "parece tener un patrón estacional, de diciembre a mayo, y una distribución limitada a varios países del sur y sudeste asiático, principalmente Bangladesh y la India, sin que se hayan detectado casos fuera de esas zonas". Pero no por eso hay que bajar la guardia. Hoy los virus viajan a toda velocidad por el mundo. Y lo que más pesa en el ánimo es la baja consideración que le da el propio Simón, quien parece repetir su apreciación. Crucemos los dedos y toquemos madera.