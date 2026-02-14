Murga de carnaval: que estaremos vaciados, pero callados, ¡ni hablar!

Aunque a trancas y barrancas el mundo otra vuelta ha dado / y el carnaval con sus murgas en bragas nos ha pillado. / O en calzones pues a veces somos algo calzonazos. / O in fraganti como dicen aquellos que han estudiado. / Prejuicios o ideología del lenguaje castellano: / in fraganti, calzón, bragas... el caso es que ya ha llegado / que es lo que importa, chavalas y chavales zamoranos.

- Pues no tengo qué ponerme ¡El disfraz ni lo he pensado! / ¿No será que el calendario también han manipulado / los jefes para que el pueblo con caretas disfrazado / no le cante las cuarenta a los que están gobernando?

- ¡No! Es que el concejal de turno el antruejo ha adelantado / para que las murgas canten en el Principal teatro, / y en carnaval a la calle se echen a ser escuchados / o en la carpa de la plaza si todavía no ha escampado. / Porque la que está cayendo a todos tiene alarmados.

- En Zamora ya sabemos que llueve sobre mojado: / otro año que poco a poco nos seguimos despoblando. / Calabobos o tormenta, el chaparrón aguantando. / Y además en la provincia los cauces se han desbordado.

- Será de agua, pues de gentes ya nos hemos vaciado.

- Desbordados de energía que seguimos exportando / con el agua de la lluvia que embalses ha abarrotado.

- ¡Lástima de nuestros campos que de agua se han empapado / y a mediados de febrero no han podido ni sembrarlos!

- Ni en febrero, ni en diciembre, ni en doce meses del año / porque de huertos solares y molinos han llenado...

- ¿Para moler cereales, trigo, centeno o salvado?

- ¡Quiá! De aerogeneradores de electrones "pa" exportarlos / a otras regiones de España a donde hemos emigrado.

- ¿Y eso en tierras de cultivos y en pastos para el ganado? / Va a ser verdad que en Zamora quedamos los calzonazos.

- No te creas, que en Zamora nos hemos movilizado / para que paren los Aves que están pasando de largo / sin detenerse en Sanabria para conocer el lago. / Y han prometido que ponen otros trenes de llevarnos / y traernos "chacachaca" más deprisa o más despacio. / Hasta Vigo y los madriles se han ido los zamoranos / con un ataúd a cuestas con el que simbolizamos / que este pueblo resucita aunque quieran enterrarlo.

- Igual un favor han hecho al buen pueblo zamorano / porque al menos en Zamora no se han descarrilado / trenes como en Adamuz donde el carril ha fallado / bien por falta de inversiones o por falta de cuidados.

- Si para cuatro vagones que pasan y sin llevarnos, / y con una sola vía para irse y no quedarnos / encima descarrilaran... ¡pues aviadicos andamos!

- No estará tan mal la cosa cuando Elon Musk ha encontrado / un fin para territorios como el nuestro, vaciado. / El gran magnate y amigo de Donald Trump proclamado / de América presidente y del mundo el puto amo...

- ¿No era el amo el Pedro Sánchez, como el ministro ha nombrado?

- The fucking boss es el Donald, el Sánchez es un pringado. / Pero lo que yo decía es que Musk el potentado, / el amigo o ex amigo del gran jefe americano, / para la España vaciada que unos pocos habitamos / ha encontrado un objetivo que por fin ha confesado: / instalar huertos solares, "central solar" lo ha llamado / en tierras que se despueblan y que se están vaciando.

- ¿No será que las vacían aposta para instalarlos? / Lo del huevo y la gallina, qué fue antes, nos preguntamos.

- Contra los planes de Musk también hemos protestado: / contra los emplazamientos de biogás y biometano / que se extienden como plagas sin que puedan controlarlos. / En los pueblos de Zamora en Pie ya se han levantado.

- ¿Y decías que en Zamora sólo quedan calzonazos / mientras nos dejan en bragas? ¡Si estamos movilizados! / Con el tractor amarillo, rojo y verde, hasta morado, / en las calles de Zamora contra Mercosur marchamos.

- En tractores sobre ruedas así nos manifestamos / porque cada día sobre ellas a los servicios llegamos: / al médico y a la escuela en coches nos desplazamos.

- Y nos llega sobre ruedas lo que aquí necesitamos: / el médico y la maestra, más las cosas que compramos, / nuestro pan de cada día y hasta el almuerzo diario.

- Hasta en furgoneta vienen unos servicios bancarios / que nos guardan las pensiones y ahorricos para gastarlos / desde que cerró el cajero que llamaban automático. / Eso sí, es con dinero de todos los zamoranos / pues el coste del servicio la dipu lo ha costeado.

- ¡Luego dicen que en Zamora no nos movemos, carajo!

Mira por cuanto en la murga la política ya ha entrado: / en la dipu el caciquismo y en todo el mundo ¡carajo! / derecha y ultraderecha la partida van ganando. / Como al final la política es poder y son el mando, / nos ponemos la careta para seguir recitando, / pues se acercan elecciones y acabaremos votando / ¡Dieciséis candidaturas en Zamora han presentado!

- ¿De la libertad, carajo? ¿O del frío de los grajos?

- ¡De la libertad, carajo! que defendía Milei, / como Vox de ultraderecha, y que ahora quiere por ley / en el país donde manda doce horas imponer / de jornada, y menos huelgas si intentas ponerte en pie.

- Si eso es lo que nos espera con esos socios de Vox, / de "Abascal y cierra España", amiguitos de Feijóo / que Todas Mienten entonan en lugar de Cara al Sol, / y que a gobernar aspiran en Mérida y Aragón...

Laura, ponte la careta: ¿y de los tuyos qué pasa? / que finaliza la copla y de la izquierda no hablas? / Pues a ello voy compañeros, pues voy a ello camaradas / pues en genérico os nombro ante lo que es ensalada / de siglas que a veces se unen y otras veces se separan. / (No confundir ensalada con que me gusta la fruta: / una cosa es discrepancia y lo de Ayuso es injuria).

- En el espectro de izquierdas mucho partido hay "pa" optar. / Pero a muchos electores lo que hacen es despistar. / Y a aquellos trabajadores que necesitan luchar / por derechos laborales que en peligro se pondrán / si los de Milei gobiernan junto al PP Popular, / tantas siglas y partidos lo que hacen es defraudar.

- ¿Hay que unirse o separarse en el espectro de izquierdas?

- Librarse de los espectros que como fantasmas medran, / para alcanzar un gobierno, olvidando que la izquierda / en instituciones manda pero en las calles se brega, / en las fábricas trabaja y en libertades progresa.

- Hay que unirse compañeros, hay que unirse compañeras.

- ¿No se llamó izquierda unida ese intento de la izquierda?

- ¡No me preguntéis por eso que me quito la careta!

- Pues llegan los carnavales y llegan las elecciones.

- Y nos han pillado en bragas, in fraganti y en calzones.

Y aquí se acaba este intento de murga carnavalera / sólo de echar unas risas antes de que la Cuaresma / llegue con las penitencias y tristezas de esta tierra / que se mueve cada día y celebra el Carnaval: / que Musk nos querrá vaciados, pero callados, ¡ni hablar!