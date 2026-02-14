El invierno que no deja curar

Este año la matanza me está dando guerra. Y no poca. Entro en la bodega, miro los chorizos colgados y toco la tripa. Está demasiado tersa, demasiado húmeda y pienso que algo no va como debería. No es falta de sal. No es descuido. Es el aire. Ese aire pesado, casi pastoso, que llevamos arrastrando en Zamora desde finales de enero. Días de lluvia, de humedad que se te mete en los huesos y, lo que es peor, en las paredes. La matanza siempre ha sido tradición. Sí. Pero también es física aplicada con delantal.

Nuestros abuelos no hablaban de actividad de agua ni de gradientes de presión osmótica, pero sabían exactamente cuándo colgar, cuándo ventilar, cuándo esperar. Sabían sin fórmulas que la sal no solo da sabor, también roba agua. Y al robar agua, cambia las reglas del juego microscópico. Porque de eso va todo esto. De agua.

La sal trabaja por ósmosis. Dicho en román paladino, crea un desequilibrio que obliga al agua a salir de las células de la carne. Menos agua disponible significa menos fiesta para bacterias indeseables. La carne se deshidrata poco a poco, se concentra, se transforma. Las proteínas se fragmentan, las grasas se oxidan con parsimonia, aparecen aromas que no estaban allí al principio. Magia, diría alguno. Bioquímica lenta, diría alguien más puntilloso. Pero claro. Para que el agua salga de la carne, el aire tiene que estar dispuesto a recibirla. Y ahí es donde este año estamos tropezando.

Cuando la humedad relativa ronda ese cómodo 60–75%, el proceso fluye. La superficie seca con suavidad, el interior pierde agua de forma gradual, no hay prisas pero tampoco estancamientos. Sin embargo, cuando el ambiente supera el 80% y se queda ahí días y días, como nos ha pasado, el aire ya está casi saturado. No "quiere" más agua. La carne entonces suda, pero no se seca. Se queda en tierra de nadie. Y eso, ay, eso es territorio de hongos.

El moho aparece siempre. Siempre. Forma parte del ecosistema natural de una bodega. Lo vemos como una película blanquecina, un vello fino, casi elegante. Ese moho blanco inicial, en muchas ocasiones, no es enemigo. Al contrario, puede ayudar a regular la superficie, competir con otros microorganismos más problemáticos y participar en la maduración. Es como un guardián discreto. Pero cuando el aire no se mueve y la humedad se enquista, el cuadro cambia.

Empiezan a salir manchas verdes. A veces negruzcas. El aspecto ya no es ese blanco polvoso más o menos tranquilizador, sino algo más agresivo, más sospechoso. Y uno lo nota. Lo huele incluso antes de verlo del todo. Ahí ya no hablamos solo de estética; hablamos de desequilibrios. De que la superficie ha permanecido demasiado húmeda, demasiado tiempo. Y algunos de esos hongos pueden producir compuestos indeseables. No es dramatismo, es biología básica.

La curación es una coreografía delicada entre sal, agua y aire. Si una se desmanda, el conjunto pierde armonía. La sal reduce la actividad de agua dentro del embutido. Las enzimas propias de la carne, que siguen vivas un tiempo aunque suene extraño, transforman lentamente proteínas y grasas. El aire extrae humedad. Todo ocurre despacio. Sin aspavientos. Meses de transformación silenciosa.

Y entonces llega una racha húmeda y lo pone todo en pausa. Lo curioso es que la humedad, por sí misma, no es "mala". El problema es la persistencia. Días encadenados de lluvia, muros que no terminan de secarse, ausencia de ventilación natural. El vapor en el ambiente actúa como un freno invisible. El agua que debería escapar se queda. Y donde hay agua disponible, la vida microscópica encuentra oportunidad.

A veces me sorprendo pensando que la matanza es una lección de humildad científica. Creemos que controlamos el proceso porque añadimos sal, medimos temperaturas, incluso colocamos higrómetros modernos en la pared. Pero al final dependemos del clima. Del aire. De algo tan aparentemente etéreo como la humedad relativa. No es un laboratorio estéril. Es una bodega. Con sus imperfecciones. Con sus inviernos caprichosos.

Y sin embargo, ahí está la belleza. En entender que detrás de un buen salchichón hay difusión molecular, equilibrio hídrico, competencia microbiana… y también paciencia. Mucha paciencia. Este año más de la habitual, diría yo.

Quizá por eso, cuando entro y observo esas piezas colgadas, no veo solo embutido. Veo un pequeño experimento biológico en marcha. Una danza lenta entre química, física y vida microscópica. Y pienso un poco resignado, un poco fascinado, que la ciencia no siempre está en los grandes aceleradores de partículas. A veces está en un chorizo que se resiste a secarse en un febrero húmedo de Zamora.